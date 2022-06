Un arbre plié au cours d'un orage à Lucerne, en Suisse, le 10 juillet 2010. Image: keystone

Attention aux orages annoncés en Suisse ces prochains jours

Les orages de mardi ont mis fin aux vagues de chaleur qui ont concerné, pendant plusieurs jours, la Suisse romande. Dès mercredi et jusqu'à la fin de la semaine, la région devrait se confronter à une tout autre météo.

Beaucoup l'attendaient. En Suisse romande, la canicule extrême des derniers jours va finalement céder sa place à des températures plus supportables. Avec un «fort courant du sud-ouest» et «de l'air humide», relève Météosuisse, les degrés devraient, dès jeudi 23 juin, sembler plus conformes aux normales saisonnières.

Mais dans le même temps, l'Office fédéral de météorologie et climatologie annonce de multiples épisodes orageux dans la région jusqu'à la fin de la semaine:

Entre mercredi et vendredi, le système dépressionnaire centré sur le golfe de Gascogne va continuer de générer et de propulser des épisodes orageux des Pyrénées vers les Alpes en passant par le Massif central. Dans ce contexte, le potentiel d’orages violents reste important sur nos régions.

Retour du soleil

En clair, un mélange de pluie et d'orages risque d'être particulièrement significatif vendredi 24 juin et autour de lundi 27 juin. Météosuisse précise que l'heure exacte de ces événements est, à ce jour, incertain. Mais il reste à noter qu'aucune alerte orage n'a été lancée.

Voici la météo de vendredi 23 juin Image: meteosuisse

A ceux raffolant du soleil et de la vitamine D qu'il leur apporte, soyez rassurés: les températures pourraient repartir à la hausse à partir de jeudi 30 juin. (mndl)