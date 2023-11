Des barrages mobiles ont été installés autour de l'Arve, à Genève, pour l'empêcher de déborder. Keystone

Les pompiers romands sur le pied-de-guerre face aux crues

Les fortes pluies ont obligé les autorités à intervenir plus de 250 fois et à se mobiliser autour des différents cours d'eau en Suisse romande. Des perturbations sont à prévoir. A Genève, l'Arve est prête à déborder.

Les pluies ont impacté les routes et les lignes de chemin de fer romandes dans la nuit de mardi à mercredi. Le trafic routier a été limité à Genève et dans le canton de Fribourg tandis que le trafic ferroviaire a été interrompu entre Moudon (VD) et Ecublens-Rue (FR).

Les autorités étaient sur le qui-vive dans la nuit. Keystone

Les importantes précipitations de ces dernières heures dans la région genevoise ont fait augmenter fortement le débit de l'Arve. A Genève, cinq ponts qui enjambent la rivière sont fermés à la circulation, a annoncé mercredi matin le Service incendie et secours de Genève (SIS). Il s'agit des ponts de Vessy, Val d'Arve, de la Fontenette, de Carouge et des Acacias. Les ponts de Sierne, de Wilsdorf, de St-George demeurent ouverts à la circulation.

Les ponts ne devraient pas être rouverts avant midi, indique le porte-parole de la police genevoise Alexandre Brahier. Selon la Tribune de Genève, «des milliers de voitures s'entassent déjà» autour des derniers ponts restés ouverts. La rivière connaît son plus fort débit jamais enregistré. La crue centennale a aussi impacté les transports publics, les trams ne pouvant plus passer d'une rive à l'autre.

«Nous avons dépassé les 1000 m3 par seconde» Lieutenant Nicolas Millot, Service d'incendie et de secours (SIS)

Aucun dégât significatif n'a été enregistré. Une centaine de pompiers sont mobilisés, prêts à intervenir en cas de débordement du cours d'eau. A certains endroits critiques, là où l'Arve affleure à quelques centimètres du trottoir, des boudins ont été posés, ainsi que des planches le long des balustrades.

Les pompiers préparent les boudins. Keystone

La grande crainte est que les troncs charriés par l'Arve frappent les tabliers des ponts et les endommagent, explique le lieutenant Millot. Il s'agit d'évaluer avec justesse la solidité des différents ouvrages. Les sans-abri qui ont l'habitude de camper sur les berges de la rivière, de leur côté, ont été évacués.

Comme leurs collègues genevois, les pompiers de Haute-Savoie ont ainsi eu une nuit agitée. Selon l'AFP, ils ont réalisé 130 interventions et pris en charge 110 personnes, mais aucune victime n'est à signaler.

Niveau critique de la Sarine

Les cantons de Vaud et Fribourg sont aussi impactés par les fortes pluies. En Basse-ville de Fribourg, le niveau de la Sarine a atteint un niveau critique. La circulation est possible mais des parkings sont inondés. Il est demandé à la population d'éviter le secteur.

Le trafic ferroviaire a été interrompu entre Ecublens-Rue (FR) et Moudon (VD) en raison des intempéries, ont indiqué les CFF tôt mercredi matin. La perturbation doit durer au moins jusqu'à midi. Les voyageurs sont priés d'utiliser des bus de remplacement. A Aigle (VD), les sorties d'autoroute étaient fermées, sur les coups de minuit, en raison des inondations, indiquait la police.

Mardi soir, la police cantonale fribourgeoise annonçait l'évacuation d'habitations à Charmey (FR), la rivière Jogne étant sortie de son lit. La route cantonale entre Charmey et Im Fang (FR) a également été fermée tandis qu'un éboulement à Rue (FR) a endommagé plusieurs véhicules stationnés. Les fortes pluies ont nécessité mardi plus de 250 interventions des forces de l'ordre dans le canton.

En Suisse alémanique, plusieurs alertes ont été émises dans la nuit sur les risques de crue de la Sarine dans la région bernoise, de la Reuss en Argovie, du Rhin près de Bâle et de la Thur dans le canton de Saint-Gall.

La tempête «Jasper» a déjà apporté beaucoup de pluie en début de soirée mardi. Dans les Préalpes et les régions de montagne, on a enregistré entre 50 et 70 millimètres de précipitations sur une grande partie du territoire. C'est sur La Dole, dans le Jura vaudois, qu'il a le plus plu jusqu'à peu avant 17h00, avec 100 millimètres, a précisé le service météorologique Meteonews sur son blog. (ats/svp/acu)