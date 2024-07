Quatre nouveaux disparus dans le Val Maggia (TI)

Le Tessin déplore quatre nouvelles disparitions suite aux violentes intempéries. Selon la police, il s'agit de deux hommes et deux femmes.

Quatre nouvelles personnes ont été portées disparues à la suite des intempéries dans le Val Maggia (TI). Il s'agit de deux femmes et de deux hommes, disparus dans les régions de Prato Sornico et Fontana, indique la police cantonale tessinoise.

Les opérations de recherche et les investigations, tant techniques que sur le terrain, se poursuivent, précise le communiqué publié lundi soir.

Les inondations dévastatrices provoquées par les pluies diluviennes dans la nuit de samedi à dimanche ont entraîné notamment des glissements de terrain, faisant au moins quatre morts: trois dans le Val Maggia et à proximité, et un dans le Haut-Valais, à Saas Grund, ainsi que six disparus au total à l'heure actuelle. Des centaines de personnes ont été évacuées. (sda/ats)