Trois personnes portées disparues après une grosse avalanche à Zermatt

Keystone

Tragédie sous la neige: une avalanche a englouti des skieurs près de Zermatt, les secours sont en alerte.

Une avalanche a emporté lundi au moins trois personnes près de Zermatt (VS). Les secours ont lancé les recherches, a indiqué la police valaisanne. L'avalanche s'est déclenchée à Riffelberg, dans un secteur hors-piste.

L'avalanche est descendue peu après 14h00. Elle a été vue par de nombreux témoins sur le domaine skiable, a précisé un des porte-parole de la police. Selon lui, les vidéos prises indiquent qu'au moins trois personnes ont été emportées.

Un important dispositif de secours a été déployé sur le site et dans les airs. L'opération était toujours en cours en début de soirée.

Suite à d'importantes chutes de neige et des vents tempétueux au sud des Alpes, le danger d'avalanche est marqué. «Il faut s'attendre à des avalanches spontanées de grande à très grande taille», indiquait lundi l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF).

En Suisse, quatorze personnes ont jusqu'à présent perdu la vie cet hiver dans des avalanches en montagne. Selon un bilan de SLF, 194 personnes ont été emportées par des avalanches lors de 146 accidents. La plupart des victimes étaient des randonneurs à ski. (chl/ats)