Deux morts au Tessin, le Rhône déborde en Valais

Deux personnes ont perdu la vie dans des intempéries au Valmaggia, Tessin, tandis que le Rhône déborde suite à des pluies torrentielles en Valais. Les autorités sont mobilisées pour les secours et les évacuations alors que la situation reste critique.

Plus de «Suisse»

Deux personnes ont perdu la vie dans un glissement de terrain au Valmaggia (TI) dans la nuit de samedi à dimanche. Une troisième est toujours portée disparue. En Valais, le Rhône a débordé à la suite des orages.

Les deux personnes sont décédées dans les intempéries qui ont frappé le Val Bavona, une vallée latérale du Valmaggia, a indiqué la police cantonale tessinoise dimanche matin. Cette dernière a prévu un point de presse à 11h45 à Locarno. Les recherches se poursuivent pour retrouver une troisième personne disparue.

A Mogno, une colonie de vacances qui accueillait 70 personnes a été évacuée. A Peccia, 300 personnes présentes à l’occasion d’un tournoi de football ont aussi dû quitter les lieux. La police cantonale a mis à disposition un numéro d’urgence pour atteindre la Centrale d’alarme (0840 112 117).

Sur X, la présidente de la Confédération Viola Amherd a indiqué que ses pensées étaient avec les personnes concernées. Et la ministre de la défense d'appeler à la prudence: «La situation reste tendue. Faites attention et suivez les instructions des autorités».

Quantité record de pluies

Les orages qui ont éclaté depuis samedi après-midi dans les Alpes valaisannes, au-dessus du Simplon et jusque dans la Lévantine ont déversé des quantités de pluie record. Selon le radar de Meteonews, il est tombé quelque 200 litres par mètre carré dans le haut du Valmaggia en 24 heures.

Ces masses d'eau sont beaucoup plus importantes que lors des intempéries qui ont frappé il y a dix jours la Mesolcina, dans les Grisons, causant de graves dégâts. Il était alors tombé environ 120 litres par mètre carré.

Jusqu'à 10'000 éclairs ont zébré le ciel suisse jusqu'à minuit, dont 4600 rien qu'en Valais et 1900 au Tessin. 2800 détonations ont encore retenti après minuit, notamment au Tessin et aux Grisons. Des vents violents ont également soufflé. Le Corvatsch (GR) et le Gornergrat (VS) ont enregistré des rafales respectivement de 123 et 122 km/h.

Le Rhône déborde

Si la situation a été moins grave qu'annoncé sur Genève, le Valais a été particulièrement touché. Dimanche matin, le Rhône et plusieurs cours d'eau latéraux ont débordé.

Contacté par Keystone-ATS, Raphaël Mayoraz, chef du Service valaisan des dangers naturels, parle «d'une situation de crue extrême». A la suite de précipitations massives, surtout dans le Haut-Valais, le Rhône est sorti de son lit en différents endroits, notamment entre Rarogne et Gampel ou encore à Chippis et à Sierre.

Le pic de la crue a été atteint au milieu de la nuit à Brigue et touchait le Bas-Valais dimanche matin. Cette «vague très importante» va continuer de descendre le Rhône et devrait atteindre le lac Léman vers midi ou en début d'après-midi, ajoute Raphaël Mayoraz.

Routes fermées

Plusieurs évacuations ont eu lieu, notamment dans la vallée de Conches, à Täsch, Chippis ou encore au camping de Sion. Le chef du Service des dangers naturels parle de «plusieurs centaines» de personnes évacuées. Aucune annonce de personne blessée ou disparue n'a jusqu'ici été signalée.

Des débordements et des coulées de laves torrentielles se sont aussi produits le long de cours d'eau latéraux, notamment sur l'axe du Simplon qui est fermé à la circulation. De nombreuses routes ont également été fermées sur l'ensemble du territoire cantonal.

L'autoroute entre Sierre et Sion a notamment dû être fermée dimanche matin. Sur la ligne ferroviaire du Simplon, le transport a aussi été fortement perturbé.

Le Conseil d'Etat valaisan a, par ailleurs, décidé de déclarer «la situation particulière» et de déléguer la subordination de l'Organe cantonal de conduite (OCC) au chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport, Frédéric Favre. L'objectif consiste à pouvoir «agir rapidement en cas de besoin», indique-t-il dans un communiqué.

D'importants moyens ont été déployés pour faire face à la situation. Environ 320 pompiers sont engagés. Plus d'une centaine d'astreints à la protection civile et plus d'une centaine de personnes des services en charge des infrastructures de mobilité ont aussi été réquisitionnés, auxquelles s'ajoutent tous les services communaux. (tib/ats)