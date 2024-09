Les vols d'évacuation se poursuivent dans la vallée de Saas

Le pont aérien pour évacuer des centaines de personnes a repris du service samedi dans la vallée de Saas (VS). Aucun vol n'est en revanche prévu dimanche.

La route cantonale et le pont qui ont été endommagés par un glissement de terrain. Keystone

Samedi, les nouveaux vols entre Saas Fee (VS) et Stalden (VS) sont proposés entre 09h00 et 12h00, ainsi qu'entre 13h30 et 18h00. Le temps d'attente est de quatre heures, prévient la commune. Le vol dure quelques minutes et coûte 140 francs par personne.

Vendredi, 250 personnes ont été héliportées vers Stalden. De là, des trains et des bus permettent de rejoindre la plaine. Une centaine de personnes n'ont pas pu monter à bord des hélicoptères, a indiqué l'état-major de crise régional dans un communiqué vendredi soir.

Le pont aérien a été mis à la disposition des quelque 2200 touristes bloqués dans la vallée de Saas à la suite du glissement de terrain survenu dans la nuit de mercredi à jeudi. La route menant à la vallée restera fermée au moins jusqu'au début de la semaine prochaine. (sda/ats)