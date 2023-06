Patrick Cohen, célèbre journaliste et éditoraliste à C à vous, a choisi d'utiliser la loi climat, largement acceptée en Suisse dimanche, pour donner un petit coup de genou à la France.

Une célèbre émission prend la Suisse pour taper sur la France

Lundi soir, Patrick Cohen s'est penché sur la loi climat, plébiscitée dimanche par 59,1% des Suisses. Une loi que l'éditorialiste star de C à vous juge a priori «peu révolutionnaire», «sans interdiction, ni taxe, ni impôt supplémentaire». Du moins... durant les premières secondes de la chronique.

«Une loi qui n'a rien de révolutionnaire.» Lundi soir, quand Patrick Cohen décapsule son édito dans l'émission C à vous, on prend (un peu) peur. Le célèbre journaliste français aurait-il une dent contre les pays qui font un effort politique pour la planète? Il enchaîne sur le même ton: «Une loi sans interdiction, sans taxe, ni impôt supplémentaire». Aïe. Mais encore?

«Mais simplement avec des aides» Patrick Cohen, sur la loi climat, plébiscitée dimanche par 59,1% des Suisses.

On croit rêver. Certes, Patrick Cohen n'est pas l'homme de média le plus à gauche de la gauche, mais on ne l'imaginait pas capable de gâcher quatre minutes d'une émission française archi populaire, pour se moquer du geste écolo des voisins.

Un débat et un vote «passionnant», qu'il balance ensuite comme pour poncer son introduction aiguisée. Cette Suisse «très attachée à son mode de vie», mais aussi «particulièrement touché par le changement climatique». En gros, on aime bien se vautrer dans notre petit confort inestimable, mais nos glaciers fondent et le «réchauffement des Alpes augmente deux fois plus vite que la moyenne mondiale.»

Magnéto! Patrick Cohen prend soudain appui sur l'émission du 6 juin de Forum, de la RTS, pour stabiliser son propos.

D'un côté, la Verte genevoise Lisa Mazzone. De l'autre, Pierre-André Page, ménestrel de l'UDC, ce «parti populiste» qui minimise l'impact «de la petite Suisse» pour freiner le réchauffement climatique «à l'échelle mondiale», en brandissant «tous les arguments qui font peur». Une «musique bien connue», précise le journaliste, qui fait référence aux fainéants climatiques de son propre pays. Puis, enfin, la première conclusion de balaie le sarcasme (volontaire) de son début d'édito.

«La preuve que la démagogie ne gagne pas toujours. C'est une leçon»

L'idée? Prendre la Suisse pour taper la France

Nous voilà (presque) rassuré. Un doute subsiste encore: si cette loi climat «n'a rien de révolutionnaire», où la star des ondes et du petit écran veut-elle en venir? A la France, pardi.

C'est vrai qu'on imagine mal une émission française se priver de retourner le miroir contre elle, après avoir braquer sa loupe à l'étranger. Surtout, entre les lignes, Patrick Cohen dit que la Suisse avance. Certes, lentement, mais plus franchement que chez lui. C'est là qu'il s'engouffre soudain dans un tunnel made in Switzerland et empoigne soudain un livre d'Histoire, pour taper sur le crâne de ses compatriotes.

«Septembre quatre-vingt douze, les Suisses approuvent à plus de 63% le projet NLFA», pour Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes. Le verbe du journaliste devient extatique, il veut marquer le coup et réveiller le téléspectateur en plein dîner. Coucou le Lötschberg et le Gotthard! Patrick Cohen aligne les kilomètres et les milliards pour expliquer que notre pays a finalement réussi à déménager le fret de la route, au rail. Il sort même un graphique pour que tous les Français comprennent bien que les Suisses sont des gens supers.

Le Gotthard français ?

Pardon (encore une fois) mais, en quel honneur? C'est simple, l'actualité bouillante, en France. Et, malin, Patrick Cohen n'a même pas besoin de l'évoquer dans son édito. En ce moment, des écologistes (mais pas que) grognent contre un chantier qui ressemble comme deux rails à notre Gotthard: la Transalpine. Une voie ferrée longue de 200km, pour laquelle il faudra creuser un tunnel de 50km et qui facilitera le transport de fret par train entre... la France et l’Italie.

Jeu, set et match pour Patrick Cohen.

Petit bonus, juste pour rire: ce week-end, le PLR Philippe Nantermod avait justement profité de la guerre autour de la Transalpine, pour tacler ses ennemis préférés.

Si, dimanche, la Suisse a fait un petit pas pour la climat, certains n'ont manifestement toujours pas changé d'itinéraire. Et c'est presque rassurant.