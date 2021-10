N'oubliez pas! Ce dimanche, on change d'heure

Pour comprendre

Pourquoi les œufs de Pâques sont en chocolat? Et pourquoi les cacher?

Certains l'écrivent «Pâques», d'autres «Pâque». Un mystère parmi d'autres, comme le fait que ce soit des lapins qui cachent des œufs. Mais pourquoi donc? On a tenté de répondre aux huit questions les plus courantes, à propos de l'événement du printemps.

Cette année, Pâques se fête le 4 avril 2021. Mais l'année dernière, c'était le 12 avril 2020, et l'année d'avant, le 21 avril 2019. Si des dates comme Noël ou la fête nationale semblent évidentes pour bien du monde, on vous l'avoue, c'est une autre paire de manches concernant la fête des œufs. Et ce n'est pas l'unique zone d'ombre.

Malgré le fait qu'il soit connu de tous, le rendez-vous annuel qu'est Pâques déroute tant sur son origine, que ses mythes ou son impact en Suisse. Ça tombe bien, …