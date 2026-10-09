Un cadre de l'AfD veut annexer la Suisse alémanique. Image: watson

La Suisse alémanique annexée à l'Allemagne: le rêve d'un extrémiste AfD

Un responsable de la branche jeunesse de l'extrême droite allemande AfD a publié sur X une carte d'une «grande Allemagne» englobant notamment la Suisse. L'historien romand Olivier Meuwly resitue cette provocation dans l'histoire du nationalisme allemand.

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La Suisse alémanique annexée à l’Allemagne, carte géographique à l’appui: c’est le vœu exprimé par un responsable de Generation Deutschland, l’organisation de jeunesse du parti d’extrême droite allemande AfD. Le 3 octobre, jour anniversaire de la réunification allemande de 1990, le compte Helmut Strauf (son véritable nom est Luca Maurice Strauf) a publié sur X un post revendiquant les territoires historiquement germanophones ou prétendument tels situés aujourd’hui hors d’Allemagne, rapporte le quotidien français Le Parisien jeudi 8 octobre.

Reprenant une vision proche sinon semblable à celle de la «Grande Allemagne» du IIIe Reich hitlérien, son post est illustré d’une carte désignant ces territoires devant former un seul peuple, le peuple allemand. On y trouve, la Suisse alémanique, l’Autriche, l’Alsace-Moselle, le Luxembourg, le Sud Tyrol et quantité de poches localisées en Pologne, en Slovaquie ou encore en Roumanie.

Cette carte d’annexion est accompagnée d’un texte explicite de l'auteur:

«La réunification allemande, c'est une Allemagne qui rassemble l'ensemble du peuple allemand au sein d'un seul État. Aujourd'hui, nous commémorons une victoire d'étape sur ce chemin» Helmut Strauf, membre de la branche jeunesse de l'AfD

Que ce post, entre-temps supprimé par son auteur, ait été publié le 3 octobre, anniversaire de la réunification allemande après la chute du mur de Berlin, donnerait presque raison à l’écrivain français François Mauriac. Maniant l'ironie, il avait dit, dans les années 1950, en pleine guerre froide et alors que la réconciliation franco-allemande n’était pas encore sur ses rails et qu'existaient deux Allemagne, celle de l'Ouest et celle de l'Est:

«J'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux» François Mauriac

Joint par watson, l’historien romand Olivier Meuwly, spécialiste de l’Allemagne, resitue ce post provocateur dans l’histoire de l’Allemagne.

«Le propos de ce membre de l’AfD se relie à une vision de la nation allemande apparue au 19e siècle, la nation allemande se comprenant alors comme une entité culturelle et linguistique. Ce que le philosophe Fichte avait développé dans "Discours à la nation allemande".» Olivier Meuwly, historien

«La Kulturnation opposée au patriotisme constitutionnel»

Olivier Meuwly poursuit: «Cette vision, c’est celle de la Kulturnation, que fait de la culture, et donc de la langue, le critère d’appartenance. Ce concept s’oppose à ce que le philosophe allemand Jürgen Habermas, mort cette année, appellera après la Seconde Guerre allemande, le patriotisme constitutionnel, qui fait de l’adhésion au socle des valeurs démocratiques le critère d’appartenance.»

Au 19e siècle, reprend Olivier Meuwly, «c’est l’idée de la "Petite Allemagne" défendue par Bismarck, l’architecte de l’unification allemande, qui l’emporte sur l’idée de la "Grande Allemagne", défendue par une minorité et qui prévoyait d’englober l’empire austro-hongrois».

Cette «Petite Allemagne» ne comprenait pas moins l’Alsace-Moselle annexée à l’Allemagne après la guerre de 1870, «mais elle permettait à la Prusse de garder le pouvoir plutôt qu’il ne bascule dans le vaste bloc austro-hongrois», précise l’historien romand. Avec Hitler, la «culture» se fit «race», le peuple allemand (deutsches Volk) englobant les peuples «germaniques».

Le post publié le 3 octobre par ce membre de l’organisation de jeunesse de l’AfD joue de l’ambiguïté entre l’Allemagne bismarckienne et l’Allemagne nazie. Pour Olivier Meuwly:

«La vision annexionniste qui se dégage de ce post rapproche toutefois plus de celle du IIIe Reich que de celle des nationalistes allemands du 19e siècle, qui reposait plus sur une appartenance culturelle que sur l’établissement de nouvelles frontières politiques, comme le fit Hitler.»

La cheffe de l'AfD elle aussi ambiguë

L’article du Parisien, citant l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, rappelle que, déjà, «en mai dernier, un militant de Generation Deutschland avait écrit sur son compte X: "Comment je te regarde quand j’entends: l’Alsace-Lorraine doit redevenir une possession allemande", message accompagné d’une photo de lui souriant.»

Le quotidien français ajoute, à propos de la coprésidente de l’AfD: «De façon moins explicite, la cheffe de l’AFD Alice Weidel, avait indiqué en 2024 avoir toujours refusé d’utiliser le nom polonais de la ville d’origine de sa famille paternelle, située en actuelle Pologne et qui a appartenu à l’Allemagne par le passé.»