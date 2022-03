Le statut de protection S signifie, pour les réfugiés d'Ukraine, qu'ils peuvent rester un an en Suisse sans procédure d'asile, travailler et aller à l'école. Le Conseil fédéral a décidé vendredi d'activer ce statut. Il est entré en vigueur dès samedi.

Le SEM enregistre les nouveaux arrivants d'Ukraine le plus rapidement possible afin de leur procurer un toit. Daniel Bach, du Secrétariat d'Etat aux migrations, a assuré qu'il y a suffisamment de places dans les centres d'asile fédéraux.

Le porte-parole du SEM, Daniel Bach, a appelé les réfugiés ukrainiens déjà arrivés auparavant et hébergés en privé à attendre un peu avant de s'enregistrer pour obtenir le statut de protection S.

La famille Piccard a réalisé un important travail de pionnier dans le domaine de l’exploration subaquatique: son sous-marin «mésoscaphe» a plongé dans les profondeurs du lac Léman et sillonné les mers du monde entier.

L’esprit de pionnier et le goût de l’aventure caractérisent trois générations de la famille Piccard, dont le plus célèbre représentant est sans doute Bertrand Piccard (ici à gauche 👇), qui fut le premier homme à faire le tour du monde en ballon sans escale en 1999. Entre 2015 et 2016, il marqua son engagement pour un monde durable en faisant le tour de la planète bleue à bord d’un avion solaire.