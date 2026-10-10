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Nature: ces 7 espèces d'animaux s'éloignent de leur excinction

Fischotter, River Otter (Lutra) cd 7
La loutre vit aujourd'hui à nouveau dans neuf cantons.Image: Hans Glader / WWF

Ces 7 animaux reviennent de loin et certains vivent en Suisse

Dans le monde entier, les populations d’animaux sauvages diminuent, et en Suisse aussi, de nombreuses espèces sont au bord du gouffre. Mais certains animaux reviennent de loin, et plusieurs d’entre eux vivent juste à côté de chez nous.
10.10.2026, 16:1610.10.2026, 16:16
Oliver Julier
Oliver Julier

L’extinction des espèces se poursuit à l’échelle mondiale. Depuis 1970, les populations d’animaux sauvages observées ont reculé en moyenne de 73% dans le monde. En Suisse, un tiers de toutes les espèces animales et végétales sont menacées d’extinction, une proportion inégalée dans les pays voisins. C’est ce que montre le nouveau Rapport Planète vivante du WWF.

L’indice mesure dans quelle proportion chaque population observée a diminué ou augmenté, et en tire une moyenne. Ainsi, une espèce passant de 20 000 à 10 000 individus compte autant qu’une population qui passe de 200 à 100 individus.

Selon le rapport, les principaux responsables du déclin des espèces sont avant tout les énergies polluantes, la production alimentaire mondiale et le système financier.

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Ces secteurs alimentent la perte d’habitats, la surexploitation et le réchauffement climatique, trois facteurs qui, ensemble, sont responsables de 67% de la perte de biodiversité sur la planète.

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Mais il y a aussi de l’espoir, et environ la moitié des populations animales mondiales étudiées sont restées stables, voire ont augmenté. Ainsi, le nombre de tigres sauvages a progressé de plus de 70% entre 2010 et 2025, passant de 3200 à environ 5700.

Le tigre n’est toutefois pas sauvé pour autant: il vit aujourd’hui sur moins de 8% de son ancienne aire de répartition et est toujours considéré comme en danger.

Tiger family having a stroll in the early morning at Ranthambhore National Park, Rajasthan, India.
Les plans d'action nationaux ont permis de renforcer les populations de tigres et de lutter contre le braconnage.Image: Shutterstock

Le thon rouge apporte lui aussi de bonnes nouvelles. En 2010, les stocks de thon rouge de l’Atlantique s’étaient effondrés de 80%. Grâce à la réduction des quotas de pêche et au renforcement des contrôles, ces stocks ne sont aujourd’hui plus considérés comme surexploités.

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La tortue verte est devenue en 2025 la première tortue marine à passer, sur la Liste rouge, de «en danger» à «préoccupation mineure». Et pour cause: environ 80 pays ont, pendant 50 ans, protégé les nids, préservé la tranquillité des plages et adapté les filets de pêche.

Green turtle (Chelonia mydas), hatchling coming out of egg, Juani Island, part of the Mafia Marine Park which was created with the support of WWF. Tanzania
Sur les plages faisant l'objet d'une surveillance régulière, les tortues vertes femelles ont pondu environ 526 000 couvées en 2024, contre 419 000 en 2011.Image: ㄵㄹ

En Afrique australe, les populations d’éléphants augmentent à nouveau par endroits, même si les éléphants de savane d’Afrique restent globalement en danger. Là-bas, les communautés locales gèrent elles-mêmes la faune sauvage et profitent directement du maintien de populations en bonne santé.

En Suisse, la cigogne blanche est de retour. En 1950, elle avait disparu du pays en tant qu’oiseau nicheur. En 2022, les spécialistes ont recensé 887 couples nicheurs, soit près de trois fois plus que les 300 fixés comme objectif pour 2024.

Une cigogne blanche et ses petits, dans la région de Zurich.
Une cigogne blanche et ses petits, dans la région de Zurich.Image: Keystone

La loutre d’Europe vit elle aussi à nouveau dans les eaux suisses. La chasse, le braconnage, la pollution de l’eau et la destruction de ses habitats l’avaient chassée. Comme la Suisse a renaturé des cours d’eau, assaini des centrales hydroélectriques et amélioré la qualité de l’eau, elle est réapparue naturellement en 2009.

En 2017, les premiers petits sont nés en Suisse, sur l’Inn. Aujourd’hui, elle vit à nouveau dans neuf cantons, mais reste en danger.

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Dans le canton de Berne, de grandes truites lacustres fraient à nouveau. Les Forces motrices de l’Oberhasli font moins fluctuer le niveau de l’eau, et le lit de la rivière a été renaturé.

Reste à savoir si ces succès dureront. Le tigre vit toujours sur une fraction de son ancienne aire de répartition, et la loutre d’Europe est toujours considérée comme étant en danger en Suisse.

Dans son rapport, le WWF souligne que les projets de protection d’espèces isolées ne suffisent pas tant que l’agriculture, la production d’énergie et le secteur financier continuent de mettre la nature sous pression. En 2023, selon le rapport, environ 7,3 billions de dollars (7300 milliards) ont été investis dans le monde dans des activités nuisibles à la nature. Pour sa protection et sa restauration, seuls 220 milliards (182 milliards de francs) ont été investis. (trad. ysc)

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A partir de 1989, la loutre était considérée comme éteinte. C'est au lac de Neuchâtel qu'elle a été aperçue pour la dernière fois.Image: Hans Glader / WWF
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