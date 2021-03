Les avantages des Suisses vaccinés pour voyager

Suisse

Depuis que le premier vaccin contre le coronavirus en Suisse a été approuvé, exactement trois mois se sont écoulés. Pendant cette période, plus d'un million de doses de vaccin ont été administrées et près de 400 000 personnes en Suisse ont déjà reçu deux doses et donc une protection vaccinale maximale.

La discussion sur les privilèges accordés aux personnes vaccinées devrait prendre de l'ampleur dans les jours et semaines à venir. «Au cours de cette période et des prochaines années, nous ne pourrons nous déplacer dans certaines zones que si nous pouvons prouver que nous avons été vaccinés», a précisé mercredi le conseiller fédéral Ueli Maurer. Et l' UE accélère également. Elle a présenté hier sa proposition de «certificat numérique de vaccination vert». L'UE a pris Israël comme modèle, où le certificat de vaccination numérique est déjà obligatoire si vous voulez aller dans un restaurant ou une salle de sport, par exemple.

Mais si les voyages sont toujours déconseillés, les Suisses vaccinés bénéficient déjà de privilèges à l'étranger. Voici à quoi ils ressemblent et où ils s'appliquent:

Dernière mise à jour: 17 mars 2021 Les informations contenues dans cet article sont continuellement mises à jour. Il est possible que certaines dispositions aient été modifiées et n'aient pas encore été adaptées dans cet article. Nous vous recommandons donc de vous renseigner plus directement sur le site du pays d'entrée avant d'entrer dans le pays. Les pages sont liées sous le point pour le pays respectif.

Estonie

La Suisse figure actuellement sur la liste des pays à risques de l'Estonie. Ce qui suit s'applique là-bas: Toute personne entrant en provenance d'un pays dans lequel le taux d'infection à coronavirus a dépassé 150 pour 100'000 habitants au cours des 14 derniers jours doit entrer en quarantaine de 10 jours. Ceux qui arrivent avec un résultat de test négatif sont partiellement exemptés de l'obligation de quarantaine. Des rendez-vous chez le médecin et des achats en gros peuvent être effectués. Après sept jours, la quarantaine peut être interrompue prématurément avec un résultat de test négatif.

Cette règle de quarantaine ne s'applique pas aux personnes qui ont été complètement vaccinées contre le coronavirus au cours des six derniers mois. Cela signifie qu'ils peuvent entrer dans le pays avec leur certificat de vaccination sans aucune restriction.

Informations complémentaires sur l'entrée:

Géorgie

En Géorgie, les voyageurs entièrement vaccinés sont dispensés des tests. Tous les autres doivent montrer un résultat de test négatif à l'entrée, qui ne date pas de plus de 72 heures. Le troisième jour après être entré dans le pays, vous devez passer un deuxième test.

Informations complémentaires sur l'entrée:

Islande

Le voyage en Islande pourrait être assez coûteux pour ceux qui n'ont pas été vaccinés. Pour pouvoir entrer en Islande, vous devez être testé trois fois: avant l'entrée, après l'entrée et après la quarantaine de six jours. Ce règlement est initialement valable jusqu'au 30 avril 2020.

Cependant, toute personne qui s'est déjà complètement vaccinée contre Covid-19 peut se rendre sur l'île volcanique sans test et sans quarantaine. Cependant, seules les vaccinations avec les vaccins de Moderna, Pfizer/Biontech et Astrazeneca sont autorisées.

Informations complémentaires sur l'entrée:

Liban

Quiconque souhaite actuellement se rendre au Liban doit avoir un résultat de test négatif datant de moins de 96 heures. Immédiatement après votre arrivée, vous devez être testé à nouveau et mis en quarantaine pendant trois jours. Les personnes vaccinées doivent également être testées deux fois pour le virus corona, mais l'obligation de quarantaine ne leur est pas applicable.

Informations complémentaires sur l'entrée:

Madère, Portugal

Sur l'île portugaise de Madère, les personnes doivent être testées pour le coronavirus avant l'entrée ou après l'arrivée. Le test ne doit pas dater de plus de 72 heures avant le départ. Quiconque ne subit pas de test avant son arrivée doit s'isoler jusqu'à ce que le résultat du test soit reçu. Les personnes entièrement vaccinées sont exemptées de ce test. Jusqu'à présent, cela ne s'applique qu'à Madère; il n'y a actuellement aucun avantage pour ceux qui ont été vaccinés lorsqu'ils entrent dans d'autres régions portugaises.

Toutes les preuves doivent être soumises via le site Web madeirasafe.com avant l'inscription.

Informations complémentaires sur l'entrée:

Moldavie

Il existe actuellement des réglementations spéciales pour les personnes vaccinées en République de Moldavie: ceux qui peuvent prouver une vaccination corona sont exemptés de la quarantaine de 14 jours.

Informations complémentaires sur l'entrée:

Pologne

Toute personne voyageant en Pologne en avion, en bus, en bateau ou en train doit être en quarantaine de 10 jours. Les automobilistes en sont exemptés. Tout comme les personnes vaccinées et les personnes qui peuvent présenter un test négatif à l'entrée qui ne date pas de plus de 48 heures.

Informations complémentaires sur l'entrée:

Roumanie

À l'instar de la Suisse, la Roumanie dispose également d'une liste de zones à risque. La Suisse ne figure actuellement pas sur cette liste. Mais cela peut changer toutes les deux semaines. Si la Suisse figurait sur cette liste, vous devriez présenter un résultat de test négatif à l'entrée qui ne date pas de plus de 72 heures. Les personnes qui ont été vaccinées contre le coronavirus et qui ont reçu la deuxième dose de vaccin au moins 10 jours avant l'entrée sont dispensées de cette obligation de test.

Informations complémentaires sur l'entrée:

les Seychelles

Actuellement, seules les personnes d'une poignée de pays sont autorisées à se rendre aux Seychelles. La Suisse figure actuellement sur la liste des «pays autorisés». La condition préalable est un résultat de test négatif, qui ne date pas de plus de 72 heures à l'entrée. Ensuite, les personnes non vaccinées doivent se mettre en quarantaine. La dernière dose de vaccin doit avoir été administrée dans les deux semaines auparavant.

A partir du 25 mars, cependant, les personnes vaccinées n'ont plus d'avantage sur les personnes non vaccinées: l'obligation de quarantaine est totalement supprimée. Ceux qui n'ont pas été vaccinés et ceux qui l'ont été doivent se soumettre à un test corona à l'entrée.

Informations complémentaires sur l'entrée:

Cet article a été publié sur watson.ch et traduit de l'allemand. Lien vers l'article original.

