Une activiste des Pussy Riot en Suisse: «Nos propos sont des crimes en Russie»

Olga Borisova a dû quitter la Russie parce qu'elle protestait contre la guerre en Ukraine. Elle est membre des Pussy Riot et se produit avec un collectif punk, à Bâle, le jour de la grève des femmes suisses.

Annika Bangerter / ch media

Quiconque s'oppose à la guerre en Ukraine doit s'attendre à des sanctions sévères en Russie. De nombreux Russes critiques ont donc quitté leur pays. C'est notamment le cas des membres du collectif de performance punk Pussy Riot. Trois d'entre elles sont en tournée en Europe avec un programme anti-guerre. Ce mardi, elles joueront à Bâle. Nous nous sommes entretenus avec Olga Borisova sur les droits des femmes, sa fuite en Géorgie et la Russie qu'elle observe de près, même à l'étranger.

Vous jouez à Bâle, le jour de la grève des femmes suisses?

Oh, vraiment? C'est génial! Je ne savais pas que nous nous produisions justement ce jour-là. C'est très symbolique.

Quel est votre message pour les spectatrices de votre performance?

Tout d'abord, il est important de souligner que les Pussy Riot sont un mouvement féministe. Nous nous battons pour les droits des femmes et pour les droits des LGBTQ. Mais nous nous battons aussi contre les dictatures et contre Poutine. J'ai toujours admiré le mouvement féministe pour sa façon de se défendre les unes les autres et de défendre ses valeurs communes. Dans ce contexte:

Je suis très heureuse que nous nous produisions en Suisse précisément ce jour-là.

Quels sont les principaux problèmes en matière d'égalité des droits en Russie?

Il y a tellement de choses qui ne vont pas, je ne sais même pas par quoi commencer. La violence domestique est un énorme problème en Russie. Si mon mari me bat par exemple, ce n'est pas un délit, mais une infraction administrative qui donne tout au plus lieu à une amende. En Russie, de très nombreuses femmes subissent des violences domestiques et des milliers en meurent chaque année.

La police n'est pas formée ni même sensibilisée à la violence domestique.

Un cas célèbre est celui d'un voisin qui a appelé la police parce qu'un mari maltraitait sa femme. Le policier à l'autre bout du fil a dit: «Appelle-nous quand elle sera morte.» Cela montre bien la situation. Un autre problème est qu'il n'existe pratiquement pas de maisons d'accueil pour les femmes. La situation est donc terrible.



Il est interdit de manifester contre la guerre en Russie. Les femmes peuvent-elles encore défendre leurs droits en Russie?

Une de nos amies a lancé une initiative formidable, appelée Feminist Anti-War Resistance, pour protester contre la guerre en Ukraine. Les femmes ont été une force motrice dans ce contexte. Mais nombre d'entre elles ont depuis été arrêtées ou sont poursuivies. Actuellement, il est déjà interdit de protester avec une affiche normale – indépendamment de ce qui y est écrit. Celles qui osent quand même le faire sont arrêtées, reçoivent une amende ou doivent passer quelques jours en prison.

Depuis plus de dix ans, les Pussy Riot mettent en garde contre Poutine et ont demandé dans une prière punk: «Sainte Mère de Dieu, chasse Poutine!» L'invasion de l'Ukraine vous a-t-elle néanmoins surprise?

Oui, cela m'a surpris. C'est quelque chose qui va au-delà du rationnel. J'aime l'Ukraine et maintenant, il y a la guerre dans ce pays. Nous y sommes souvent allés et avons beaucoup d'amis à Kiev. Maintenant, nous devons regarder les gens courir vers le métro dans la plus grande peur pour se protéger des bombes, rester des jours entiers ou même mettre au monde leurs enfants dans des stations de métro.

C'est de la folie. Et toutes ces victimes! Une de nos amies est également morte à cause de l'armée russe, elle a fait un reportage en tant que journaliste.

Même si je savais déjà avant la guerre à quel point Poutine et sa bande sont cruels, je trouve maintenant qu'il est quand même difficile de faire le lien entre tout cela sur le plan émotionnel.

Comment jugez-vous la réaction de l'Occident face à la guerre en Ukraine?

Entre-temps, des sanctions ont été adoptées et elles frappent les oligarques. C'est une étape, mais elles ne vont pas assez loin et sont surtout arrivées beaucoup trop tard. Ces sanctions auraient déjà dû être prises après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Après cela, il n'aurait même plus été permis de serrer la main de Poutine. Mais l'Occident a accepté l'annexion. Poutine a alors compris: les conséquences ne sont pas très sévères, il a donc continué encore et encore – et maintenant nous avons une guerre.

Comment, selon vous, l'Occident devrait-il réagir maintenant?

L'argent qui enrichit Poutine et sa bande provient, en grande partie, d'Occident. Et plus précisément de la vente de gaz et de pétrole. C'est quand même fou que trois mois après le début de la guerre, les responsables puissent encore s'enrichir. C'est pourquoi il faudrait un embargo complet. Je suis en outre convaincu qu'une sanction étendue des oligarques russes et la confiscation complète de leurs biens et de leurs fonds auraient un effet. Certes, la situation ne changerait que lentement, mais je suis sûr que ces mesures seraient très efficaces sur le long terme.



Car le système fonctionne grâce à l'argent et celui-ci provient principalement de l'Occident.

Vous aussi, vous avez fait partie du système par le passé, vous avez travaillé comme policière.

Oui, je suis entrée dans la police à l'âge de 18 ans. J'ai toutefois démissionné au bout d'un an seulement. Très vite, j'ai constaté que le système n'était pas conçu pour aider les gens, comme je le pensais au départ. Au lieu de protéger les intérêts des gens, il s'agit d'assurer ceux du gouvernement.

Est-ce pour cette raison que vous avez commencé à vous engager dans l'activisme?

Mon moment-clé a été l'assassinat du leader de l'opposition Boris Nemtsov. Après cet assassinat politique, j'ai commencé à participer à des manifestations et à lancer mes propres actions politiques. Mascha des Pussy Riot les a vues sur le net et m'a demandé si je pouvais l'aider à écrire son livre.

Dans son livre, Macha Marija Alyokhina raconte ce qu'elle a vécu après la «prière punk» des Pussy Riot dans la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou, pour laquelle elle a été envoyée en camp de travail pendant deux ans.

Oui, exactement. Nous nous sommes rencontrés après et avons commencé à travailler ensemble. Aujourd'hui, nous sommes ensemble sur scène avec un programme basé sur le livre de Macha «Riot Days» et nous élevons aussi nos voix contre la guerre en Ukraine.​

Où étiez-vous lorsque celle-ci a commencé?

J'étais dans ma ville natale de Saint-Pétersbourg. Lorsque je me suis réveillée, le 24 février matin, et que j'ai lu le message sur mon téléphone portable, j'ai eu un choc. J'ai regardé les vidéos des sirènes hurlantes à Kiev et j'ai pensé à mes amis là-bas.

C'était très, très effrayant et je me suis sentie paralysée pendant un moment.

Vous êtes-vous également exprimée contre la guerre en Russie?

Le conflit dure depuis longtemps, il a commencé en 2014. Nous n'avons cessé d'attirer l'attention et d'émettre des critiques. Lorsque l'invasion de l'Ukraine a commencé il y a trois mois, j'ai beaucoup posté sur les réseaux sociaux à ce sujet, même si c'est illégal. En Russie, même la guerre ne peut être qualifiée de telle. Mais au bout d'une semaine, j'ai fui en Géorgie.

Je ne pouvais pas rester plus longtemps dans mon pays, sinon je serais en prison et je ne ferais pas partie de cette tournée.

Macha Marija Alyokhina n'est également présente que parce qu'elle a récemment réussi à s'échapper de sa résidence surveillée, déguisée en livreuse de repas, et à quitter ensuite la Russie. Cela ressemble à un mauvais film d'espionnage. Avez-vous été surpris que cela ait fonctionné?

Non, ce n'était pas la première fois qu'une des Pussy Riot devait utiliser une couverture pour changer de lieu. Nous avons, en outre, été impliqués dans la préparation de sa fuite. Elle devait, en effet, trouver un moyen de quitter la Russie pour venir avec nous en tournée.

Depuis la mi-mai, vous êtes en tournée anti-guerre. Dans quelle mesure est-il dangereux pour vous d'exprimer vos critiques à l'égard de la Russie et de Poutine à l'étranger?

Nous savons que nous sommes sous surveillance. L'attachée de presse du ministère des Affaires étrangères a, par exemple, commenté l'annulation de notre tournée en Espagne. Nous partons également du principe que nos déclarations sont suivies par les médias européens.

«Nos déclarations sont considérées comme un crime en Russie. Il serait naïf de croire que nous ne sommes pas menacés»

Que ferez-vous après cette tournée?

Je ne peux pas retourner en Russie. Je ne le veux pas non plus pour le moment. Je vis maintenant en Géorgie et je prévois d'autres tournées anti-guerre avec les Pussy Riot.