Politique, sacrifices, féminisme: les sœurs Dittli ont ébranlé la Suisse

«Lorsque j'ai été élue au Conseil cantonal à 22 ans, un homme plus âgé m'a dit qu'il était désolé pour moi parce que j'allais perdre mon indépendance. En effet, j'ai eu beaucoup de responsabilités dès mon plus jeune âge. J'ai commencé à rédiger des déclarations au lieu de regarder Netflix. Mais j'étais reconnaissante de cette confiance - et je le suis toujours aujourd'hui. Valérie a été entourée de nombreux jeunes pendant son temps passé dans un cabinet d'avocats et son doctorat à l'université. Aujourd'hui, elle évolue dans des structures où de nombreuses personnes ont 20 ans de plus qu'elle. Elle ressent ce changement. Elle m'a dit un jour qu'elle traînait de plus en plus avec des "adultes". (rires)»