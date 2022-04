Le personnel de santé chinois lors d'une cérémonie d'adieu à Jinan. image: keystone

Coincé dans le confinement surréaliste de Shanghai, un Suisse raconte

Depuis plus de deux semaines, les 26 millions d'habitants de Shanghai sont soumis à un confinement strict. Le Suisse Kuno Gschwend est l'un d'entre eux.

Avez-vous déjà fait le tour de votre appartement?

Kuno Gschwend: (rires) En fait, le plafond me tombe un peu sur la tête. Mais je me sens bien. Je suis en bonne santé, je peux travailler à domicile et j'ai suffisamment à manger.



Qu'est-ce que ça fait d'être dans un confinement strict alors que le reste du monde a déjà déclaré la pandémie vaincue?

C'est un peu surréaliste. Mais il faut se rappeler: ces deux dernières années, j'ai toujours pu parler de ma liberté à ma famille au téléphone. Nous n'avons été touchés par aucune mesure, à l'exception des premiers mois de la pandémie 2020. Maintenant, c'est nous qui sommes touchés.



Entrée du quartier résidentiel de Kuno Gschwend pendant un test PCR imposé par l'État à tous les habitants. image: zvg

Depuis combien de temps êtes-vous coincé dans votre appartement?

Depuis environ trois semaines. Cela a commencé lentement. D'abord, certains quartiers ont été fermés, puis il a été dit que toute la ville devait être enfermée pendant quatre ou cinq jours. Ce sont maintenant des semaines, et il n'y a pas de fin en vue pour l'instant.



Où habitez-vous exactement?

À Puxi, c'est-à-dire à l'ouest de la ville. Ici, il y a encore d'anciens lotissements, construits dans le style architectural des puissances coloniales. Beaucoup de maisons mitoyennes, tout est très étroit. Ma partenaire et moi vivons dans une maison de quatre étages, dont deux sont occupés par nous. Au total, nous disposons d'environ 80 mètres carrés.



C'est plutôt confortable.

Oui. Avec nous dans l'immeuble, il y a des habitants qui vivent dans des studios. Ils ont tous plus de 60 ans. Ils partagent une cuisine commune au premier étage et une salle de bain au deuxième étage. Ils vivent dans des conditions très simples.



«Il n'y a aucune garantie sur la date de livraison des repas. Cela peut arriver le lendemain, mais cela peut tout aussi bien prendre une semaine»

Vous avez le droit de sortir?

En théorie, nous pouvons nous déplacer dans nos quartiers. Mais c'est déconseillé. Il est également fermé par des cordons de police. D'autres communautés sont complètement bouclées, avec des murs surélevés. Cela dépend aussi de la date du dernier cas.

Cela semble dystopique. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir un drone qui virevolte devant votre balcon?

Non, heureusement, pas du tout. Mais il faut dire aussi que tout le monde ne suit pas les recommandations. Les personnes vivant dans des studios doivent, par exemple, sortir pour étendre leur linge. Ils n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire.



Malgré la rigidité de la surveillance?

Il est impossible de surveiller 26 millions de personnes en permanence. Tout comme il est impossible d'organiser un confinement pour autant de personnes. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas.



Par exemple?

Il y a deux choses qui sont vraiment mal organisées. Premièrement, la communication: on ne sait jamais exactement s'il y a un test aujourd'hui, ni comment et où on doit se rendre. Ou comment se déroule le confinement en général. Les informations arrivent par WeChat, ce qui ne rend pas les choses plus claires. En fin de compte, WeChat est comme WhatsApp - une simple application de messagerie. Cela n'a pas un caractère très officiel.

Kuno Gschwend. image: zvg

A propos Kuno Gschwend (32 ans) vit à Shanghai avec sa compagne depuis mai 2019. Il est directeur de Swiss Centers China, une organisation à but non lucratif qui soutient les PME suisses en Chine avec divers services.

Et sinon?

Il faut s'occuper soi-même de la nourriture et des boissons. Ce n'est pas une tâche facile dans un confinement total. Il faut chercher sur WeChat des vendeurs pour toutes sortes de choses. Si l'on trouve quelqu'un qui vend par exemple des caisses de légumes, il faut les commander en grande quantité pour pouvoir faire des affaires. Il faut donc se regrouper pour acheter 200 caisses de légumes. De plus, il n'y a aucune garantie quant à la date exacte de livraison de la nourriture. Cela peut arriver le lendemain, mais cela peut tout aussi bien prendre une semaine. C'est assez bizarre: il y a quelques jours, j'étais à un important rendez-vous d'affaires. Pendant ce temps, j'ai vu sur WeChat que des œufs étaient vendus non loin de là et j'ai sérieusement réfléchi à la possibilité d'en acheter rapidement.

Une livraison de sacs de légumes et de fraises arrive. Un sac a coûté environ 110 renminbi (16 francs). Quantité minimale de commande: 50 pièces. image: zvg

Mais vous n'avez pas souffert de la faim jusqu'à présent?

Non. Mais je connais aussi des histoires de personnes qui meurent de faim. Ils existent vraiment. C'est difficile d'expliquer cela à des gens en dehors des métropoles comme Shanghai: la ville est immense, des gens sont forcément oubliés. Beaucoup ne peuvent plus travailler et n'ont tout simplement pas d'argent pour s'acheter à manger.



Il me semble également incompréhensible que le gouvernement puisse laisser mourir des personnes qu'il essaie en fait de protéger.

Je ne pense pas que ce soit intentionnel. Tout cela n'est tout simplement pas bien pensé. Il s'agit en fin de compte d'un problème de logistique: beaucoup trop de gens sont enfermés chez eux et ne peuvent donc pas aider à soigner la population. Je ne comprends pas non plus comment cela a pu se produire. Les Chinois sont les champions du monde de l'organisation. Mais ils sont maintenant tout simplement prisonniers de cette politique obstinée du «zéro covid».

D'un autre côté, le pays parvient à effectuer des millions de tests chaque jour. À propos de tests: que se passe-t-il si l'on obtient un résultat positif?

Officiellement, il faut se rendre dans un centre de quarantaine centralisé. Mais cela n'est pas non plus appliqué de manière très stricte. J'ai déjà entendu plusieurs personnes dire que les personnes infectées sont tout simplement enfermées chez elles. On part du principe qu'il n'y a plus de place dans les centres.

Un centre de quarantaine dans le bâtiment de l'Expo à Shanghai. image: keystone

Les expatriés sont-ils traités différemment des Chinois?

Il y a des rumeurs, oui. Mes voisins, qui sont originaires de Singapour et du Canada, se sont entendus dire qu'ils devaient rester chez eux et ne pas en faire tout un plat. Il est plus difficile pour les autorités locales d'appliquer les directives pour les expatriés qui ne parlent peut-être pas chinois, qui ont d'autres papiers d'identité ou même qui postent des images non désirées sur les médias sociaux occidentaux.

Confinement: le numéro 16 peut encore sortir, mais pas le numéro 15. image: zvg

Certaines histoires font état de Chinois mécontents, voire émeutiers. L'ambiance est-elle en train de basculer?

Je fréquente beaucoup les médias sociaux chinois et je dois dire que je n'ai jamais vu autant de conflits. Il y a de nombreuses vidéos de personnes qui protestent contre les barrières de leur quartier. Ou s'énervent publiquement contre le confinement. Récemment, notre livreur de repas a osé pénétrer d'un mètre dans notre quartier. Il s'est fait violemment engueuler par la sécurité et a rendu les coups encore plus violemment. On ne voit pas souvent ce genre de choses ici. D'après mon expérience, les Chinois sont très réservés, aimables et ont une grande tolérance à la frustration.

Pensez-vous que la situation actuelle pourrait avoir des conséquences politiques?

La plupart des critiques sont dirigées contre la ville de Shanghai, son administration et ses politiciens. Le gouvernement central n'est pas critiqué. Mais oui: des têtes vont définitivement tomber. Les premiers hommes politiques au niveau local ont déjà dû céder leur place. Cela se passera aussi au sein de l'administration municipale, j'en suis sûr.

«On s'est mis en tête cette stratégie du zéro-covid et on ne peut pas en sortir sans perdre la face»

Le confinement à Shanghai semble montrer aux Chinois les faiblesses de leur propre système.

C'est ainsi, le négatif passe de plus en plus au premier plan en ce moment. On peut le constater sur deux points: premièrement, il y a cette obstination idéologique. On s'est mis cette stratégie zéro Covid dans la tête et on ne peut plus en sortir sans perdre la face. Deuxièmement, les règles Covid semblent avoir été élaborées par des personnes qui n'ont jamais eu de vrai travail. Des bureaucrates. En théorie, tout est certainement très bien pensé, mais dans la vraie vie, cela ne fonctionne tout simplement pas.



Y a-t-il une lumière au bout du tunnel?

Pas pour l'instant. À Wuhan, le confinement a duré 76 jours. S'il faut 76 jours à Shanghai pour reprendre le contrôle du virus, nous resterons aussi longtemps à la maison. Ou même plus longtemps. Chez moi, dans le quartier, il est clair que cela durera encore au moins deux semaines, car nous avons eu quelques cas.

Avec Omicron, il est tout sauf évident que la stratégie zéro-covid fonctionne encore. Combien de temps allez-vous continuer à la suivre?

J'espère qu'avec Omicron, on se rendra compte, même en Chine, qu'il faut certes faire attention, mais que le virus ne signifie pas la fin du monde. Mais même si ce n'est pas le cas: une sortie du pays serait assez compliquée. Il n'y a pratiquement pas de vols vers la Suisse et ils sont très chers. Je ne sais pas non plus comment je pourrais me rendre à l'aéroport pendant le confinement. Je n'ai pas l'intention de quitter Shanghai pour le moment. La situation est vraiment stupide, mais dans l'ensemble, nous nous en sortons bien.