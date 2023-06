Après la faillite de la banque Credit Suisse, les petits actionnaires sont restés sur le carreau. Une start-up juridique vaudoise a décidé de mener la fronde pour obtenir dédommagement de la part d'UBS. montage: watson

Interview

Credit Suisse: ces Vaudois veulent faire payer UBS

La reprise forcée de Credit Suisse par UBS, décidée en urgence en mars dernier, a coûté très cher. Des centaines de petits actionnaires de la banque ont vu la valeur de leurs titres s'effondrer. Certains y ont perdu leurs économies, d'autres leur retraite. Deux avocats vaudois ont décidé d'agir pour obtenir réparation.

C'est un combat qui n'est pas sans évoquer celui de David contre Goliath: une poignée de petits actionnaires de Credit Suisse, réunis dans une plainte collective pour combattre un géant. Leur objectif? Obtenir d'UBS un dédommagement pour les pertes entraînées par sa fusion avec sa rivale helvétique. Menée par une toute jeune start-up vaudoise, LegalPass, l'action est la première du genre en Suisse. On est allés demander à ses co-fondateurs, les avocats Philippe Grivat et Alexandre Osti, comment ils comptent mener bataille.

Commençons par le commencement. Votre société, LegalPass, promet de «rendre le droit accessible à tous»... Ambitieux.

Philippe Grivat et Alexandre Osti: L’accès au droit est un problème sociétal majeur. Nous étions avocats chacun de notre côté et nous avons remarqué que, fréquemment, nos clients ne savaient pas par quel bout empoigner tel ou tel problème juridique. On a donc voulu lancer une plateforme qui mette à profit la technologie pour répondre à leurs problèmes. Par exemple, en leur fournissant des documents générés automatiquement ou en les mettant en contact avec le bon professionnel… C'est ainsi qu'est née notre start-up.

«On estime que plus de 65% de la population n’a pas accès à un conseil juridique. Et on ne parle même pas d’un avocat!»

La façon de combler ce manque est d’automatiser certaines tâches pour obtenir un premier avis. Ce n’est peut-être pas aussi parfait que le travail d’un ténor du barreau, mais ça donne un premier guide et évite aux gens se lancer sans savoir, et de faire des bêtises.

Philippe Grivat et Alexandre Osti, avocats et co-fondateurs de LegalPass.

Quel est votre public cible?

Les plus aisés ont les moyens de leurs ambitions, les plus démunis peuvent bénéficier d’une assistance juridique gratuite payée par l’Etat.

«En matière de droit, les plus précarisés sont la classe moyenne»

D’habitude, on agit dans des domaines courants du droit: les poursuites, la circulation routière, etc.

Et puis, il y a eu la faillite de Credit Suisse...

Il s'est produit quelque chose que personne n'avait jamais imaginé: du jour au lendemain, des milliers de gens se sont retrouvés avec un problème de droit des fusions. On s’est dit qu’on ne pouvait pas rester sans rien faire. Notre devise, c’est le droit pour tous. On s’est dit: «N’est-ce pas précisément dans le cadre de notre mission d’agir à ce moment-là?»

«Des milliers de petits actionnaires se retrouvaient impuissants, alors que les seuls qui pouvaient agir étaient les gros actionnaires»

La Saudi National Bank, par exemple, qui détenait 10%, va probablement agir par ses propres moyens. Les gros actionnaires, qui ont un poids dans la négociation, pourront être indemnisés. Dès qu’on détient des actions de l’ordre du pour cent, on vous prête une oreille plus attentive. C’est pour cela qu’il est important pour que les petits actionnaires s’assoient aussi à la table des négociations.

«UBS pourrait avoir un intérêt à négocier au vu du risque énorme encouru»

Pour UBS, mieux vaut probablement indemniser quelques actionnaires que de les indemniser tous. C’est pour cela qu’on doit motiver un maximum d'actionnaires à rejoindre notre campagne.

LegalPass a lancé son action collective, baptisée « Credit US », ouverte jusqu'au 20 juillet à tous les actionnaires de Credit Suisse désireux de faire entendre leur cause devant le tribunal de Zurich et tenter d'obtenir un dédommagement.

Par petits actionnaires, qu'entendez-vous?

Il y a de tout. Parmi nos clients, certains possédaient quelques centaines d’actions seulement, jusqu'à plusieurs centaines de milliers. Certains ont perdu des centaines de milliers de francs dans l’histoire. Pour certains autres, c’était leur retraite. Il n’y a pas de situation unique.

«On représente des gens qui n’auraient jamais eu les reins assez solides pour se payer un avocat de droit des fusions à Zurich»

En ce qui concerne les gros actionnaires, ceux qui possèdent des actions au-dessus d’1%, pour l’instant, «Credit US» n'en compte pas.

Pourquoi avoir lancé votre société dans la bataille? Un actionnaire vous a-t-il contacté?

Non, nous avons choisi de nous engager de nous-mêmes. Au début, on ne savait absolument pas sous quelle forme: un document, une action? Après nos recherches, la meilleure option était de réclamer un dédommagement financier sur la base de la loi sur les fusions.

Quel type de dédommagement visez-vous pour vos clients?

Un dédommagement financier au pro rata, par action. Celui qui avait peu touchera peu, celui qui a mis beaucoup touchera plus. Il faut savoir que, le vendredi 17 mars, quand la bourse ferme, le cours de l’action Credit Suisse est à 1,86 franc. Le dimanche, le Conseil fédéral annonce le rachat par UBS pour 3 milliards. Soit 0,78 centime par action. Il y a eu une perte de 60% au cours du week-end, alors que les marchés boursiers étaient fermés.

«Ce qui est choquant, c’est que les actionnaires ont été privés de leur droit de vote»

Si on leur avait proposé une fusion avec un taux inférieur au cours boursier, il est évident qu’ils auraient refusé. Il y a eu un changement de paradigme complet en l’espace de quelques jours. Avec son ordonnance d'urgence, le Conseil fédéral a modifié quelques dispositions de la voie sur les fusions pour ce cas spécifique. Même la Comco s’est limitée à donner son avis et a renoncé à intervenir dans le dossier.

«L’opportunité pour UBS était unique: acheter sa rivale pour une bouchée de pain»

Selon le rapport établi par UBS pour la SEC (le gendarme des marchés financiers américains), la valeur intrinsèque de Credit Suisse était de 38 milliards. Elle a été rachetée pour à peine plus de 3 milliards. Soit 11 fois moins que sa valeur intrinsèque. Pour UBS, c'était le deal du siècle. Ils ne pouvaient pas rêver mieux.

«De l’autre côté, des petits actionnaires se sont appauvris. Certains ont perdu toute leur retraite»

Pourtant, une réglementation, la fameuse loi «Too big to fail» avait été prévue à la suite de la crise de 2008. Constitutionnellement parlant, quand il y a une loi qui s'applique expressément à la situation, préférer avoir recours au droit d’urgence pour pouvoir adopter les législations qu’on veut, sans consulter le Parlement, c’est douteux. C'est ce qui fait que les juristes froncent les sourcils.

Combien d’actionnaires ont pris part à votre action «Credit US» et combien en visez-vous encore d’ici la date limite du 20 juillet?

Malheureusement, ce n’est pas une information que nous pouvons divulguer. En face, nous avons une partie très puissante. Ce n’est pas le cas des petits actionnaires. On ne veut rien partager qui risque de nuire à l’action. Toutefois, on est en bon chemin, avec plusieurs millions d’actions représentées et des participants issus de toute la Suisse, mais aussi de l’étranger. Une fois ces actionnaires réunis, le 20 juillet, il s’agira de déposer une écriture judiciaire auprès du tribunal de Zurich. Viendront ensuite les premières audiences, et le procès suivra son cours.



«C’est un procès complexe, avec des enjeux financiers énormes»

Le chemin vers le Tribunal fédéral pourrait prendre quelques années. C’est beaucoup de boulot, mais le projet nous tient à coeur. Etant tous les deux avocats de formation, on ne se lance pas dans l’inconnu.

On a quand même un peu l'impression d’assister à un combat à la David contre Goliath...

Oui! On n’a pas les mêmes moyens, c’est sûr. Mais on s’est trouvé un excellent avocat pour défendre la cause à Zurich en la personne de Me Andreas Hauenstein. Un avocat avec 20 ans d’expérience dans ce domaine précis du droit, reconnu comme une sommité du domaine par ses pairs. On part donc aussi préparés qu’on peut l’être. Nous avons eu une vraie difficulté pour trouver l’avocat partenaire pour agir.



Me Andreas Hauenstein est l'avocat mandaté par LegalPass pour représenter les actionnaires de Credit Suisse.

Pourquoi?

Au-delà de pouvoir payer ses services, la plupart des avocats qui sont compétents dans ce genre de domaine travaillent dans de très grosses structures.

«Ces grosses structures ont souvent des conflits d’intérêts avec UBS ou Credit Suisse»

Beaucoup n’étaient donc pas habilités à s’emparer de l’affaire. Nous avons eu beaucoup de chance de trouver quelqu’un qui soit au top d’un point de vue technique, sans conflit d’intérêts.



Pourquoi ne pas représenter directement vos clients?

LegalPass fédère l’action, l’organisation, la coordination, la mise en place de la stratégie, mais la représentation devant le tribunal se fera par Me Hauenstein, via un sous mandat. Il sera chargé de défendre un actionnaire et faire valoir les droits de tous les autres. Une spécificité du droit des fusions permet en effet d’agir au nom d’un seul, pour que l’effet se déploie à tous les autres. Cela permet de simplifier les procédures, de réduire les coûts et d'avoir recours aux services d'un seul avocat. Dans les faits, c’est comme si tout le monde participait à l’action. Le résultat est pratiquement le même.

Cet actionnaire, qui est-il? A-t-il un nom?

On ne peut pas encore le dire. On ne le révèlera quand l’action en justice sera lancée. La dernière échéance est à la mi-août, deux mois après la publication de l'annonce de la fusion entre UBS et Credit Suisse. Ce qu’on peut toutefois vous dire sur cet «actionnaire-pilote», c’est que c’est une entité maîtrisée par LegalPass. Il se conformera aux instructions.

Compliqué, en effet, de réunir les voix de plusieurs actionnaires.

Oui. En cas de proposition d’un dédommagement de la part d’UBS, il s’agira pour nous d’organiser un vote, afin que la majorité de nos clients se mette d'accord. Dans ce cas de figure, il risque certes d'y avoir quelques actionnaires mécontents, qui considéreront que le prix n’était pas assez élevé. Mais, au moins, les actionnaires auront eu une proposition qui représente un multiple assez conséquent de ce qu’ils ont payé pour participer à ce projet.

«Devoir se plier à la volonté de la majorité est un faible sacrifice, si on considère qu’ils ont pu faire valoir leurs droits. La plupart de ces gens n’auraient jamais pu agir autrement»

Qu’espérez-vous du travail de la Commission d’enquête parlementaire qui vient d’être créée à Berne? Un moyen de conforter votre action?

Cette enquête pourrait s'avérer utile, afin de nous donner des faits et de replacer la transaction dans un certain contexte. Après, nous n’en avons pas nécessairement besoin; les valeurs comptables parlent d’elles-mêmes. Il faudra aussi voir quand le rapport sortira, et ce qu’il contiendra, car il y a une véritable omerta.

Toutefois, c'est un bon indicateur politique. Dans ce dossier, beaucoup de choses n’ont pas été faites correctement: d'un point de vue des institutions ou, dans notre cas particulier, vis-à-vis des actionnaires de CreditSuisse.

«Ce qui est arrivé aux actionnaires de Credit Suisse ressemble à une expropriation. Quand l’Etat exproprie quelqu’un, la personne est censée être compensée à la hauteur de ce qui lui a été retiré»

Certains affirment que sans UBS, Credit Suisse aurait fait faillite dès le lendemain, et que le cours de l’action se serait effondré. Tout ça, actuellement, c’est leur version des faits. Ce n’est absolument pas prouvé. D’autres scénarios de sauvetage étaient aussi envisageables. Credit Suisse ne se serait pas forcément effondrée. Le cours de l’action qui dévisse, ça arrive. Ça ne change rien à la viabilité économique de l’entreprise.

Une action collective d'actionnaires a également été lancée récemment aux Etats-Unis. Avez-vous échangé avec eux?

Pas du tout. L'action américaine penche sur des responsabilités personnelles, de la part de personnes dont certaines ne se trouvent plus au Credit Suisse depuis longtemps. Notre action est beaucoup plus concrète et peut déboucher sur des dédommagements. Nous avons des preuves tangibles de la partie adverse, qui reconnait qu’il y avait un intérêt supérieur. En Suisse, nous avons de bonnes chances de succès.