Israël vs Hamas: trois candidats au Conseil des États se mouillent

Mauro Poggia (MCG), Lisa Mazzone (Les Vert.e.s), Céline Amaudruz (UDC). Ces trois candidats genevois au Conseil des Etats disent ce qu'ils pensent de la guerre en cours à Gaza entre Israël et le Hamas.

A douze jour du second tour de l'élection au Conseil des Etats, watson a demandé aux candidats en lice dans le canton de Genève, patrie des Conventions du même nom fondant le droit international humanitaire, de donner leur opinion sur la guerre entre Israël et le Hamas. Mauro Poggia (MCG, 35,9% au premier tour), Lisa Mazzone (Les Vert.e.s, 34,9%) et Céline Amaudruz (UDC, 26,3%) ont accepté de répondre. Le quatrième candidat, le socialiste Carlo Sommaruga (34,9%), n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet.

Mauro Poggia (MCG)

Image: KEYSTONE

«On paie aujourd’hui les conséquences d’une volonté internationale de ne surtout pas se mêler d’un conflit qui n’aura cessé de dégénérer»

«Je dois dire que je n’ai toujours pas compris quelle est, pour l’avenir, le plan d’Israël concernant Gaza. Il y a dix ans, les Gazaouis étaient un million, aujourd’hui plus de deux millions. Quelles perspectives auront-ils lorsqu’ils seront trois ou quatre millions dans un territoire toujours aussi exigu?

«Parquées comme des animaux»

»Ces personnes ne peuvent pas se résigner à être parquées tels des animaux. Soit, on trouve une solution politique, soit on cherche un prétexte pour les faire aller ailleurs. Ce n’est évidemment pas Israël qui a créé le prétexte, en l’espèce, l’odieux massacre du 7 octobre. Mais lorsqu’on regarde les choses objectivement, on constate que Benjamin Netanyahou réussit, du moins dans le court terme, à coaliser l’ensemble du pays derrière lui, pacifistes inclus, et son gouvernement d’extrême droite. Sa logique aujourd’hui est de pousser les Gazaouis vers le sud de la bande de Gaza, dans l’espoir, peut-on supposer, qu’ils s’en aillent.

«Après une petite résistance de l’Egypte, ces personnes seront poussées vers le Sinaï et, dans le pire des cas, seront regroupées sous des tentes, ce qui fut longtemps le sort des réfugiés palestiniens en Jordanie ou à Beyrouth» Mauro Poggia

«Une hypocrisie totale»

»Face à la situation actuelle, le silence de la communauté internationale, qui s'explique en partie par les atrocités infligées aux juifs, qui culminèrent dans l'Histoire avec la Shoah, n'en est pas moins une hypocrisie totale. Nous, Suisses, avec Genève comme berceau des conventions du même nom, devons dire que le droit international humanitaire est la seule ligne de réponse au désastre en cours. Nous n'avons pas à faire une application à géométrie variable du droit international.

«Solution à deux Etats? Oui, bien sûr. Mais ce qui était déjà difficile à envisager il y a 20 ou 30 ans, l’est encore plus aujourd’hui avec quelque 700 000 colons israéliens installés en Cisjordanie et dont tout ou partie devrait être déplacée. On se rend compte que cela ne se fera pas sans résistance. La communauté internationale a laissé se mettre en place une situation de fait qui va rendre impossible ou sinon extrêmement compliquée la création de deux Etats.» Mauro Poggia

«Intransigeant face à l'antisémitisme»

»Il faut être intransigeant face à tout acte antisémite. Aucun amalgame ne doit être fait entre la situation au Proche-Orient et la communauté juive en Suisse. Il faut clamer haut et fort qu’on ne tolérera pas l’importation chez nous de cette haine qui n’a rien à voir avec les personnes qui sont ici, quelle que soit la communauté dont elles font partie. L’islamophobie, qui s’exprime aussi, on le sait, doit être également combattue avec détermination.»

Lisa Mazzone (Les Vert.e.s):

Image: KEYSTONE

«La guerre en cours est un sujet de préoccupation urgent pour la Suisse. Notre pays doit dénoncer les actes terroristes d’une affreuse cruauté perpétrés par le Hamas le 7 octobre en Israël»

»Il faut considérer le Hamas comme une organisation terroriste pour empêcher que la Suisse ne participe d’une quelconque manière à son financement. Le Conseil fédéral doit aussi appeler à un cessez-le-feu et au respect du droit international humanitaire, qui doit être appliqué inconditionnellement. En ce sens, les bombardements sur des zones urbaines sont inacceptables et dramatiques. Le droit international humanitaire oblige à la protection des civils, à qui il faut assurer l’accès à l’alimentation, à l’eau, à l’électricité, aux soins. Le gouvernement de Netanyahu doit aussi respecter le droit international humanitaire dans sa riposte militaire.

«La Suisse doit prendre des sanctions contre l’Iran»

»La Suisse est le pays des Conventions de Genève. Elle doit s’engager pour la libération des otages israéliens retenus à Gaza, la protection des civils, une aide humanitaire massive et le chemin vers la paix en soutenant et suscitant les initiatives dans ce sens.

«La Suisse ne doit pas, à ses dépens, participer de quelque manière que ce soit au financement du terrorisme. Je pense ici à la circulation de l’argent, via des banques ou des entreprises. Il faut en particulier prendre des sanctions contre l’Iran, qui soutient financièrement et logistiquement le Hamas. Les Vert-e-s le demandent depuis longtemps, alors que le gouvernement iranien est responsable d’exactions contre sa propre population, en particulier la jeunesse et les femmes.» Lisa Mazzone

»Enfin, les autorités fédérales et cantonales doivent prendre des mesures fortes pour prévenir, empêcher et punir les actes antisémites survenant en Suisse, dans un contexte de montée de l’antisémitisme. Les Vert-e-s demandent une stratégie et un plan d’action urgents.»

Céline Amaudruz (UDC)

Image: KEYSTONE

«Nous ne devons avoir en Suisse aucune espèce de tolérance face aux actes de barbarie, tels que ceux perpétrés le 7 octobre dans le sud Israël par le Hamas»

«Le Conseil fédéral doit déclarer le Hamas organisation terroriste. L’UDC en a déjà fait la demande ces dernières années. Il faut appeler un chat, un chat.

«Israël a le droit de se défendre»

»Israël a le droit de se défendre après l’attaque terroriste du Hamas. Comment se défendre sans répliquer militairement? On ne peut pas exiger d’Israël qu’il reste passif après ce qui s’est passé le 7 octobre. Tout doit être fait de son côté pour épargner le plus possible la vie des civils gazaouis, les femmes et les enfants. Quant à l’avenir, qui ne rend pas très optimiste, il faut quand même espérer une solutions à deux États.»

»En Suisse, les retombées du conflit entre Israël et le Hamas sont inquiétantes. Je pense à la communauté juive, confrontée à une augmentation de l’antisémitisme. Il n’est pas normal que des écoles juives doivent faire appel à des sociétés de sécurité privées pour protéger les enfants placés sous leur garde. C’est une tâche de la police cantonale.» Céline Amaudruz, UDC

«Il m’a menacée»

»Certains se laissent aller à des propos haineux. Par exemple, cette semaine, à Genève, j’ai croisé un homme qui brandissait dans la rue un drapeau palestinien portant l’inscription "Israël, sioniste nazi du XXIe siècle". Je me suis permis de lui dire qu’il n’avait pas à faire cela. Il m’a menacée, disant qu’il allait me retrouver. J’ai dû rentrer en courant dans un magasin.»