Le chef de l'armée suisse forcé de quitter Israël

En visite en Israël, Thomas Süssli a dû rentrer prématurément en Suisse à cause des attaques subies par l'Etat hébreu.

La Suisse a condamné samedi l'attaque en provenance de la bande de Gaza palestinienne contre Israël et a officiellement appelé ses concitoyens à ne pas se rendre en Israël. En visite sur place, le chef de l'armée suisse Thomas Süssli est rentré prématurément en Suisse.

Une visite pour la paix entre Israéliens et Palestiniens

La délégation helvétique est de retour en Suisse «en toute sécurité», a indiqué le Département fédéral de la défense dans un communiqué. La visite de trois jours, débutée vendredi, devait être consacrée à l'organisme de l'ONU chargé de la surveillance de la trêve (ONUST) entre Israéliens et les Palestiniens, une mission de promotion de la paix établie en 1948.

Le commandant de corps Süssli a eu «un échange [...] avec le divisionnaire Patrick Gauchat au quartier général de l'ONUST», a ajouté le communiqué. Le divisionnaire dirige actuellement la mission. Douze officiers de l'armée suisse sont engagés dans cette mission.

La rencontre prévue dimanche entre le chef de l'armée suisse et son homologue israélien, le lieutenant-général Herzi Halevi, a en revanche été annulée.

Attaque condamnée par la Suisse

Le Département des affaires étrangères (DFAE), qui a condamné «les tirs de roquettes et les attaques depuis Gaza contre Israël», a de son côté déconseillé aux citoyens helvétiques de se rendre dans la région:

«Tant que la situation n'est pas clarifiée, il est déconseillé de se rendre en Israël pour des voyages touristiques et tout autre voyage qui ne présente pas un caractère d'urgence»

«Une détérioration de la situation sécuritaire n'est pas à exclure», a ajouté le DFAE.

Les personnes devant se rendre en Israël pour des raisons impératives doivent s'informer de la situation actuelle avant et pendant leur voyage dans les médias et par le biais des voyagistes. Le DFAE met en garde contre la participation à des manifestations et à des rassemblements de foule importants. Les voyages à l'intérieur du pays doivent être réduits au minimum.

Vols supprimés

Le DFAE, interrogé samedi après-midi par Keystone-ATS, n'avait pas connaissance de victimes suisses. La Confédération est en contacts étroits avec les autorités sur place. Quelque 28 000 ressortissants suisses sont officiellement enregistrés en Israël et dans les territoires palestiniens.

La compagnie aérienne Swiss a, elle, supprimé ses vols de et vers Tel Aviv à partir de samedi soir en raison de la situation sécuritaire incertaine.

Les vols entre Zurich et Tel Aviv ont encore été opérés samedi à midi, a indiqué Swiss. Mais, dès samedi soir, la liaison a été suspendue jusqu'à lundi inclus au moins, a-t-elle précisé en soirée. La compagnie est en contact avec les autorités et décidera de la suite en fonction de l'évolution de la situation.

Quid du match de foot?

Les combats entre le Hamas et Israël font également planer l'incertitude autour du match de football Israël-Suisse, prévu jeudi à Tel Aviv dans le cadre des qualifications à l'Euro 2024.

L'Association suisse de football (ASF) a pris connaissance avec consternation de la situation qui règne en Israël, a-t-elle indiqué. «L'ASF est en contact avec l'UEFA, Fedpol et l'ambassade suisse en Israël», a-t-elle précisé. La décision quant à la tenue du match revient à l'UEFA. Il est prévu que l'équipe Suisse se réunisse lundi à Zurich pour un départ mardi. (mat/ats)