Le jeu vidéo dans tous ses états au Château de Prangins



Image: Shutterstock

L'antenne romande du Musée national suisse, le Château de Prangins (VD), consacre sa nouvelle exposition «Games» à l'histoire des jeux vidéo.

L'exposition, qui est à découvrir, dès dimanche, invite les visiteurs à jouer sur d'anciens ordinateurs et consoles, ou sur de bonnes vieilles bornes d'arcades. A l'intérieur de l'exposition, deux salles retracent le développement du jeu vidéo à travers les décennies, d'un point de vue historique et technique.

«Games» propose aux visiteurs à jouer à Asteroids et Space Invaders sur des bornes d'arcades. L'exposition inclut des stations de jeux qui ont été conçues avec des appareils de différentes décennies. Elle met aussi l'accent sur la production suisse, car il sera possible d'y découvrir divers jeux développés à la HEAD-Genève.

L'histoire du jeu vidéo au Château de Prangins, en images

Une sacrée industrie

Au début du deuxième millénaire, les jeux se font en ligne. Par exemple World of Warcraft se joue principalement sur internet. Les technologies graphiques rendent les mondes virtuels encore plus réalistes. De plus en plus de personnes y jouent régulièrement, y compris des adultes plus âgés qui découvrent des jeux d'habileté et de casse-tête sur leur téléphone portable.

L'industrie du jeu vidéo dégage un chiffre d'affaires de presque 160 milliards de dollars, soit plus que Hollywood. Elle a connu un «boom coronavirus» en 2020, avec des dépenses en hausse de près de 40%. Aujourd'hui, on considère qu'un tiers de la population mondiale se divertit avec des jeux vidéo, que ce soit sur son smartphone, sa console ou son ordinateur.

Image: Shutterstock

Quelques dates

«Tennis for Two», développé en 1958 , est considéré comme le premier jeu vidéo programmé à des fins de divertissement.

, est considéré comme le programmé à des fins de divertissement. Des années 1960 jusqu'au début des années 1970 , cette activité est un régal pour les étudiants bricoleurs .

jusqu'au début des années , cette activité est un régal pour les . En 1972 , l'entreprise Atari voit le jour: elle va dominer l'industrie du jeu vidéo durant toute la décennie et développera Pong, le premier jeu à succès mondial.

, l'entreprise voit le jour: elle va dominer l'industrie du jeu vidéo durant toute la décennie et développera Pong, le premier jeu à succès mondial. En 1978 , les jeux électroniques sont commercialisés comme une activité à réaliser en famille , ainsi que dans les espaces privés et publics. Cela marque le début de l' âge d'or des jeux d'arcade , comme Pac-Man ou Space Invaders , avec les premières consoles .

, les jeux électroniques sont commercialisés comme une , ainsi que dans les espaces privés et publics. Cela marque le début de l' , comme ou , avec les . Au cours des années 80, les jeux vidéo entrent dans une nouvelle dimension. Mario Bros (1983), Tetris (1984) ou encore SimCity (1989) naissent à cette époque .

. Dans les années 1990, un pas de plus est franchi, celui vers le graphisme en trois dimensions. (ats)

