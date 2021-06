Suisse

Jeux vidéos

Vous avez une idée de jeux vidéo? Vaud offre 50 000 francs!



Créateur de jeu vidéo? Il y a 50 000 francs à se faire dans le canton de Vaud

Gameurs, gameuses, le canton de Vaud a besoin de vous. Il a lancé un appel à projets tourné vers les jeux vidéos. A la clé, 50 000 francs pour financer la création et la production des meilleurs idées.

C'est la troisième année consécutive que le Service des affaires culturelles (Serac) du canton de Vaud prévoit une cagnotte pour les meilleurs créateurs de jeux vidéos organise. Le but est de soutenir une ou plusieurs démarches qui mettent en lumière l'univers du gaming. Vous vous sentez l'âme d'un génie du secteur? Voici les points sur lesquels il ne faudra pas déroger:

L'originalité

L'innovation technique

La créativité artistique (game design, conception graphique/sonore, narration)

L'architecture technique

La stratégie de mise en marché

Le potentiel de développement économique.

Ce nouvel appel à projet s’inscrit dans un écosystème en pleine expansion dans le canton. En effet, depuis 2016, Yverdon-les-Bains attire de nombreux passionnés avec son Numerik Games Festival, l'événement dédié à l’art et à la culture numériques. Depuis 2017, c'est aussi à Lausanne que tout se passe grâce au GameLab UNIL-EPFL qui est groupe d’étude interdisciplinaire dédié au jeu et plus particulièrement à ses déclinaisons digitales.

Pour proposer son projet jeux vidéos, c'est du 1er juillet au 29 août 2021 jusqu'à minuit sur le site du canton, plus d'infos par ici.

