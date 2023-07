Rencontre anarchistes: Saint-Imier s'est réveillée taguée

«Premièrement, des participants des RIA ayant marché sur les voies de chemin de fer lors du passage de trains, les CFF ont dû interrompre le trafic dès jeudi soir et mettre en place des bus de remplacement entre La Chaux-de-Fonds et Saint-Imier. Ensuite, il y a ces tags, assez nombreux, sur des bâtiments de notre commune, l'œuvre, certainement, d'une minorité. Certaines de ces inscriptions sont en rapport avec la France, mais nous, on n’a rien à voir avec la France.»

Corentin Jeanneret, maire de Saint-Imier