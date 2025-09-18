beau temps24°
DE | FR
burger
Suisse
Jura

Des arnaques aux fausses amendes dans le Jura

Des arnaques aux fausses amendes dans le Jura

Des courriels frauduleux demandant le paiement d'amendes ont été envoyés récemment à des particuliers dans le Jura. La police cantonale lance un appel à la vigilance face à ces tentatives d'arnaques.
18.09.2025, 18:0518.09.2025, 18:05

Alors que plusieurs cas de courriels mensongers ont été signalés, la police rappelle qu'il ne faut ni payer, ni cliquer sur les liens en pièces jointes. Il ne faut pas non plus répondre à de tels courriels.

Ces derniers semblent officiels et invitent à régler des amendes inexistantes en cliquant sur un lien frauduleux.

Une arnaque aux faux policiers fait plusieurs victimes à Morat

Cette tentative d'arnaque vise à soutenir de l'argent aux personnes qui se font piéger ou à obtenir des informations bancaires et personnelles, souligne jeudi la police cantonale dans un communiqué. Les courriels sont rédigés sous la forme d'un avis émanant d'une prétendue «Fondation des parkings».

La police rappelle que les autorités ne demandent jamais le paiement d'une amende par courriel sans une notification officielle préalable. En cas de doute, les destinataires sont priés de contacter la police cantonale (032 420 65 65). (sda/ats)

Plus d'histoires d'arnaque:
Attention à cette arnaque Swiss: j'ai failli me faire plumer
4
Attention à cette arnaque Swiss: j'ai failli me faire plumer
de Sabine Kuster
Des milliers de Suisses ont reçu cet appel téléphonique suspect
3
Des milliers de Suisses ont reçu cet appel téléphonique suspect
de Oliver Wietlisbach
Arnaques dans le canton de Vaud: un faux policier arrêté
Arnaques dans le canton de Vaud: un faux policier arrêté
Festivals suisses: comment éviter les faux billets
Festivals suisses: comment éviter les faux billets

Voici à quoi pourrait ressembler la Suisse en 2085

1 / 10
Voici à quoi pourrait ressembler la Suisse en 2085
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
2
«C'est injuste»: ces étudiants étrangers de l'EPFL sont en colère
3
Gros changement sur Temu en Suisse
Voici la nouvelle ambassadrice de Trump en Suisse
On l'a connue en tant qu'épouse de Newt Gingrich, célèbre politicien des Etats-Unis. Mais Callista Gingrich, qui s'est vue offrir le poste d'ambassadrice à Berne, est bien plus qu'une simple femme de.
Donald Trump a eu quelques tensions avec la Suisse ces derniers temps. Tout l'inverse de la future ambassadrice américaine à Berne. Il y a quelques mois, Callista Gingrich qualifiait notre pays de «merveilleux». Elle jalousait par ailleurs les Helvètes, qui devaient selon elle s'estimer heureux de vivre dans un aussi beau pays.
L’article