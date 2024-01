Les auteurs du braquage à Nyon risquent 9 à 20 de prison

Une voiture de la police vaudoise. Keystone

Les malfrats sont accusés d'avoir attaqué, le 24 mai 2017, un fourgon de la société Loomis en se faisant passer pour des policiers, équipés de brassards et de gyrophares. Verdict ce vendredi.

Plus de «Suisse»

De neuf à 20 ans de prison ont été requis jeudi contre six hommes jugés à Lyon pour le braquage d'un convoi de fonds au butin record, commis à Nyon en 2017. Le procureur a estimé que les accusés, dont trois sont jugés en leur absence par la cour d'assises du Rhône, avaient commis des faits «dans le haut spectre de la criminalité».

Agés de 32 ans à 47 ans au moment des faits, ils sont jugés toute la semaine pour «vol en bande organisée avec arme» et «enlèvement et séquestration». Trois d'entre eux sont absents, en fuite depuis un an et sous mandat d'arrêt.

Le rappel des faits

La nuit du 27 mai 2017, les braqueurs enferment, sous la menace de fusils d'assaut, les convoyeurs dans les coffres de deux voitures. Une fois du côté français de la frontière, ils contraignent l'un d'entre eux à ouvrir le fourgon grâce au dispositif manuel de la «tige» dont ils connaissaient l'existence et qui, insérée proprement, permettait l'ouverture de la porte latérale.

Ils emportent ensuite le pactole, abandonnant ligotés, allongés au sol et aspergés de produit pour effacer les traces ADN, les deux convoyeurs. L'un d'entre eux se rappelle avoir alors «pensé à une exécution».

Déjà sous surveillance

Les six malfaiteurs, «agrégation de deux équipes», l'une lyonnaise et l'autre d'Annecy selon les enquêteurs, étaient sans le savoir sous surveillance depuis neuf mois et ont été arrêtés en flagrant délit quatre heures après les faits dans une villa de Haute-Savoie.

Ils étaient en possession d'un conséquent volume de billets de différentes devises, l'équivalent de neuf grands sacs pleins de La Poste qui a nécessité deux jours de comptage aux experts entendus par la Cour, ainsi que des lingots d'or et des milliers de pierres précieuses, pour un pactole total estimé à 40 millions de francs suisses, soit 42,3 millions d'euros au cours actuel.

Les plaidoiries et le verdict sont attendus vendredi. Les cinq accusés récidivistes encourent la perpétuité, le sixième entre 20 et 30 ans de réclusion criminelle. (ats/jch)