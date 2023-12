On vous a volé un anneau pénien? La Confédération peut vous aider

Un facteur a dérobé de nombreux objets pour son propre compte. Parmi eux, des bons d'achat. Et un sextoy. La Confédération recherche désormais les propriétaires légitimes.

Michael Graber / ch media

La Feuille fédérale regorge d'informations importantes. La révision d'une loi, par exemple, la fermeture de routes ou la conclusion d'accords internationaux. Et puis, parfois, il est aussi question d'anneau pénien. Comme celui qui, accompagné d'une trentaine d'objets- recherche son propriétaire légitime.

L'anneau, «d'une valeur d'environ douze francs», et tous les autres composants du lot ne sont jamais arrivés à destination.

Vous l'aurez deviné, il s'agit d'un objet volé. Un facteur du canton de Zurich a volé ces objets dans des lettres et des colis qu'il aurait dû distribuer.

Il a détourné des objets d'une valeur totale «d'au moins 15 916,20 francs» dans plus de 60 enveloppes et cartons, comme le précise le jugement. Le facteur-cleptomane qui a agi entre 2016 et 2017 a ensuite été attrapé et condamné à une amende.

Des médailles de valeur

L'anneau pénien ne constitue qu'une petite partie du butin. Le malfrat a également dérobé une médaille Hans Erni en or (d'une valeur de 1518 francs à l'époque), des chèques-repas pour 1640 francs et un paquet entier de gélules contenant un extrait de champignon chinois («donne de la force et prévient la fatigue») pour 864,40 francs. Et oui, ça ne s'invente pas.

Tous ont, entre-temps, retrouvé leur propriétaire. Contrairement à l'anneau pénien qui traîne toujours dans un entrepôt de la Confédération.

Avec d'autres objets précieux comme «un étui de téléphone portable, environ 20 francs, une boîte en carton avec kit ADN, 84,70 francs, et un livre de plongée bleu, environ 47,80 francs».

À cela s'ajoutent de nombreux bons d'achat. Parmi eux, l'un donne droit à un avoir 145 francs dans un café à Hambourg, dont un client explique sur Google que «le temps s'y est arrêté». Et il n'avait pas tord, car le temps s'est figé depuis 2022, année à laquelle l'établissement a «définitivement fermé».

«Il est où mon anneau?»

Comme le facteur avait dérobé les objets dans des enveloppes, il n'a pas été possible d'identifier toutes les personnes lésées dans cette affaire. Le Ministère public de la Confédération se sert donc désormais de la Feuille fédérale pour mettre la main sur les propriétaires manquants. Et donc aussi sur le destinataire de l'anneau pénien.

On doute cependant de retrouver les propriétaires légitimes par ce biais, et ce pour une autre raison. Sollicité par CH Media, le Ministère public de la Confédération a expliqué ne «malheureusement» pas pouvoir fournir de photos des objets en question.

Les personnes concernées ont au maximum cinq ans pour faire valoir leurs droits.

«Sans réclamation d'ici là, ces objets et valeurs patrimoniales reviendront à la Confédération pour être valorisés ou détruits»

En d'autres termes, les étuis de téléphone portable, les porte-clés et le sex-toys pourraient alors être soit éliminés soit vendus aux enchères. Le cas échéant, on ne pourrait en tout cas pas exclure que l'anneau pénien de la Feuille fédérale devienne célèbre et trouve preneur aux enchères.

Ah oui, si le propriétaire de l'anneau pénien veut se manifester, il ne peut aller directeur chez le procureur pour exiger la restitution de son paquet. Les revendications se sont possibles que «par écrit». Malgré tout le foin qu'a fait cette histoire, même pour un anneau pénien, la procédure ordinaire s'applique.

Traduit et adapté par Valentine Zenker