Ces chiffres sur La Poste ne vont pas plaire aux fans de courrier

Keystone

La baisse du nombre de lettres et de colis délivrés se poursuit, selon le géant jaune.

La Poste a distribué 185 millions de colis en 2023, un chiffre en baisse de 4,7% par rapport à 2022, mais qui dépasse de 24% celui de 2019, année de référence avant la pandémie. Du côté des lettres, la baisse observée depuis des années s'est poursuivie: 1647 millions de missives ont été délivrées, soit 5.6% de moins qu'en 2022.

Le fléchissement des volumes de colis, en 2023, s'explique par le renchérissement général, le climat de consommation toujours morose ainsi que la situation géopolitique, écrit l'entreprise mardi. Malgré cette baisse, les volumes de colis se maintiennent à un niveau élevé, note-t-elle, dépassant largement ceux de 2019, année qui a précédé l'intensification du boom des colis sous l'effet de la pandémie.

Du côté des lettres, le volume total a diminué d'environ 40% ces vingt dernières années. Face à cette évolution, bon nombre de facteurs lettres distribuent également des petits colis, ce qui permet de gagner en efficacité dans la distribution des colis tout en préservant des emplois au sein des équipes de distribution des lettres.

S'adapter à l'augmentation des colis

La Poste table sur une hausse constante du volume des colis à moyen et à long terme. Aujourd'hui, la clientèle envoie environ 70% de colis de plus qu'il y a dix ans, souligne-t-elle.

Pour faire face à cette tendance, l'entreprise a notamment ouvert de nouveaux sites de tri, à Wallisellen (ZH) et Pratteln (BL), et installé une machine de tri des colis au centre courrier de Härkingen (SO). Elle dispose ainsi désormais de 13 sites pour le tri des colis dans toute la Suisse. (jah/ats)