Une grue s'effondre en plein cœur de Lausanne et fait une victime

Le quotidien 24 heures explique qu'une erreur humaine en est la cause, selon Fabian Gagnebin, responsable technique chez Gyger, l'entreprise qui assurait les travaux. Il précise que ce type d’incident est «exceptionnel» . D'après ses dires, le véhicule en question, un Liebherr MK 88, avait effectué un transport ordinaire de matériel sur un chantier pour la pose de fenêtres et châssis métalliques. C’est au moment de replier le bras que le machiniste, un «collaborateur expérimenté», a effectué la manœuvre qui a déséquilibré l’engin de 48 tonnes.

Il y a deux semaines déjà, une autre grue avait chuté en pleine rue, à Crissier (VD), à quelques minutes à pieds de la gare de Renens. L’accident n’avait heureusement fait aucun blessé, seul le trafic avait été entravé durant un peu plus d’une heure.

La Police cantonale vaudoise a confirmé qu' une personne était décédée à la suite de l'accident . Le quotidien relate que de nombreuses personnes sont en état de choc et qu'elles sont prises en charge par la gendarmerie.

Une grue d'environ 50 mètres de haut a chuté sur un chantier entre le quartier de la Bourdonnette et l'Université de Lausanne ce vendredi aux alentours de midi. Les raisons de la chute sont pour le moment inconnue, comme le précise 20 Minutes.

En un mois, deux grues ont chuté dans le Canton de Vaud, à Crissier au début du mois et vendredi 21 octobre à Lausanne. Le premier accident n'a pas de victime. La Police cantonale a cependant annoncé le décès d'une personne à la suite du second.

