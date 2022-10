La piscine de Mon-Repos sera bientôt en travaux. Objectif? Plus d'inclusivité

La piscine de Mon-repos comportera 22 cabines de douche, 6 cabines WC et des lavabos. Image: KEYSTONE

Piscine de Mon Repos sera bientôt en travaux. Objectif? Plus d'inclusivité

A Lausanne, la Municipalité va investir 3,1 millions de francs pour rénover les douches et autres sanitaires de la piscine, pour permettre une meilleure inclusion des personnes LGBTIQ+.

Le Conseil communal lausannois a débloqué mardi 4 octobre 3,1 millions de francs pour rénover les sanitaires, vestiaires et douches de la piscine de Mon-Repos, comme l'annonce le 24 heures. Ils seront désormais universels.

Selon le quotidien vaudois, rendre ces espaces non genrés à l'avenir, c'est-à-dire accessibles sans distinction de sexe, est une première pour Lausanne. Ceci serait en effet déjà la norme dans d'autres centres aquatiques suisses et étrangers.

Bien nommer les espaces pour plus de sécurité

Il faudra toutefois faire bien attention à afficher clairement la règle de l’absence de nudité en dehors des cabines et d’avoir des espaces ouverts et vitrés, sans recoins ni cul-de-sac, afin d’augmenter le sentiment de sécurité. Et une fois changée, la clientèle se rend en direction des pédiluves et des bassins. A sa gauche comme à sa droite se trouveront 22 cabines de douche, 6 cabines WC et des lavabos.

Cette démarche répond aux objectifs de la Municipalité en matière d’inclusion des personnes LGBTIQ+. Interrogée par 24 heures, Romane Benvenuti (les Verts) salue:

«C’est un grand pas vers l’inclusion des diversités de genres» Romane Benvenuti, Les Verts

La piscine a prévu 9 mois de travaux, qui nécessiteront la fermeture de la piscine. Le chantier doit débuter en avril 2023, et la piscine rouvrira ses portes le 2 janvier 2024. (ag)