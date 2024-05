C'est quoi cette app qui pourrait tuer les cartes de fidélité à Lausanne?

Depuis quelques semaines, certains restaurateurs ou commerçants de Lausanne proposent aux clients de troquer leur carte de fidélité papier contre une version numérique disponible sur leurs smartphones.

A l'instar de certaines personnes chez watson, vous aurez peut-être remarqué que votre restaurant préféré ou votre salon de coiffure à Lausanne vous propose désormais de télécharger l'application Badger, développée par des étudiants de l'Université de Lausanne et de l'EPFL, qui vous permet d'avoir votre carte de fidélité directement sur votre téléphone. Exit le papier, place au numérique.

Voici à quoi ça ressemble: Le restaurant Non Solo, à Lausanne, propose à ses clients une carte de fidélité numérique. Image: watson

Comment ça marche? C'est simple: vous téléchargez l'application et le restaurateur pourra «tamponner» votre carte de fidélité en scannant un QR code. Un portefeuille vous permettra également de garder en réserve toutes vos cartes de fidélité.

Le QR code en question: Image: badger/watson

«Vous en avez assez d'oublier vos cartes de fidélité? Centralisez toutes vos cartes en un seul endroit. Partagez vos feedbacks avec vos commerçants locaux et contribuez à améliorer leur service ainsi que l'expérience offerte à leurs clients fidèles!» Badger

La majorité des clients «sont satisfaits»

Le restaurant Non Solo, à Lausanne, fait partie de ceux qui utilisent cette carte de fidélité numérique depuis quelques semaines. Et dans la majorité des cas, les clients «sont satisfaits» et «surpris en bien», assure la patronne Tatiana Sofia.

Parmi les avantages mentionnés par la restauratrice se trouve le fait que l'application permet de programmer les cartes de fidélité et de les modifier comme souhaité. Actuellement par exemple, les clients reçoivent un tampon pour 10 francs d'achat. La récompense peut elle aussi varier, permettant ainsi de «faire découvrir les différents produits du magasin», poursuit Tatiana Sofia.

La carte de fidélité numérique de Non Solo: Actuellement, les clients reçoivent un tampon dès 10 francs d'achat. Image: badger/watson

La restauratrice peut également avoir accès au classement des clients les plus fidèles. Ces derniers peuvent laisser des feedbacks directement depuis l'application et s'inscrire en utilisant un pseudonyme.

Même prix que le papier

Le prix de l'application pour un restaurateur coûtera le même prix que l'impression de cartes de fidélité papier, précise Tatiana Sofia.

Actuellement, Cut Pizza, Li Beirut ou Poke Me ont suivi le mouvement et proposent, eux aussi, la solution en version bêta. Des systèmes similaires existent aussi dans d'autres villes romandes. Affaire à suivre. (ag)