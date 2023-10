Le groupe de rock de la police lausannoise fait le buzz

Mais que fait la police à Lausanne? «On est en service»

Des policiers lausannois musiciens se sont produits à la Bourdonnette dernièrement pour fêter les 50 ans du quartier. Une prestation qui enflamme les réseaux et attire un flot de commentaires positifs.

«Je ne m'attendais pas à un tel succès, mais elle donne une super image de la police, elle est géniale» s'enthousiasme Didier Boucard, créateur du site Suissetv.ch et auteur d'une vidéo qui cumule plus de 200 000 vues sur Facebook. La raison de ce buzz? Eh bien, on y voit un groupe de musique comptant six agents de police et un assistant de sécurité publique de la ville de Lausanne, tous en uniforme et reprenant les grands classiques du rock français,👇🏽 du groupe Téléphone à Johnny Halliday.

«Belle approche et surtout plus moderne que la fanfare» «C'est pas pareil quand tu vois la police suisse et la police française sur TikTok», les remarques, pour la grande majorité positives, saluent le côté bon enfant et la proximité que crée ce genre d'événement auprès de la population.

Yoann au piano et Camille à la voix

Le groupe baptisé CXVII, soit 117 en chiffres romains (non, vous ne rêvez pas) n'en est pas à sa première représentation, il se produit régulièrement depuis 2015, d'abord au sein des événements organisés par la police lausannoise, puis auprès du grand public. «On a joué pour la première fois en public sur un rond point à la Sallaz, cette initiative a fait rire certains collègues, mais maintenant on fait partie du paysage» raconte tout sourire le sergent-major Yoann Jeanmonod. Leur apparition fait toujours «son petit effet» souligne-t-il.

«Passée la surprise initiale, le public voit ça d'un bon oeil, on est bien accueilli et ça nous rapproche des gens» Yoann Jeanmonod, policier et pianiste

Le groupe 117 (on vous fait grâce des chiffres romains) a organisé un concert avec des adolescents en difficulté scolaire, il se produit aussi à la demande des associations de quartiers avec comme objectif de «créer des liens» avec la population. Car après la prestation, les policiers ne s'engouffrent pas dans un bus tels des rockeurs en tournée, mais restent discuter avec le public, «c'est quand même le coeur de notre initiative, se montrer accessibles».

«Un peu hésitant»

En plus de la sympathie que génère ce type d'événement, il faut bien reconnaître que l'aspect musical n'est pas du tout négligé, mais pour l'évaluer les prestations des policiers, on a demandé au seul musicien de la rédaction ce qu'il en pensait et il a lâché, une fois n'est pas coutume, ce (petit) compliment👇🏽

«Techniquement tout est juste, mais le résultat final est un poil hésitant et pas trop compact» Alberto, journaliste, bassiste et critique musical

La réaction du pianiste de 117 ne s'est pas faite attendre, «la critique est juste, il nous manque du temps de répétition et on doit travailler l'aspect scénique» et au policier de conclure en riant: «Imaginez, on joue en uniforme, car on est en service, on a une arme à la ceinture et on doit mettre l'ambiance, c'est pas simple».