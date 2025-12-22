Des policiers lourdement armés à Lausanne: intervention en cours
Un important dispositif policier a été déployé dans la capitale vaudoise pour «une personne en détresse». Le chemin de Mornex a été bouclé.
Une intervention de police est en cours au chemin de Mornex, à Lausanne, rapporte ce lundi 20 minutes. Les riverains ont été appelés à rester à l'intérieur et le secteur a été bouclé.
Auprès du média romand, un témoin mentionne des policiers armés se cachant «derrière les voitures» et d'autres «équipés en militaires». Il ajoute que le bâtiment impliqué abrite le Service des curatelles et tutelles professionnelles.
Contactée par 20 minutes, la police lausannoise fait état d'une «personne en détresse». Elle écarte cependant tout danger pour la population. (jzs)
Développement suit
