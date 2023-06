Des activistes de Renovate Switzerland, lundi 19 juin 2023, dans la région de Zurich. Image: KEYSTONE

Les activistes climatiques vont-ils flinguer les Verts?

Des militants climatiques ont salué, lundi, à leur façon, le «oui» clair et net à la votation sur le climat. La poursuite de leurs actions illégales pourrait nuire aux Verts aux élections fédérales d'octobre. watson a demandé à des parlementaires écologistes et verts'libéraux de réagir aux agissements des activistes.

Les activistes de Renovate Switzerland ont tenu à montrer de quel bois ils continueraient de se chauffer, malgré l’adoption de la loi climat, dimanche, par le peuple. Lundi matin, sept d’entre eux, dont cinq mains collées au bitume, ont bloqué des sorties d’autoroutes dans la région de Zurich, avec ce message: la loi votée est un «demi-premier pas» vers l’urgence climatique. Insuffisant, donc.

Occuper la chaussée tant que le Conseil fédéral n'aura pas décrété l'«urgence climatique»: telle semble être l’intention des Renovate Switzerland et autres Extinction Rébellion. Ces actions perturbatrices, qui étaient mal vue d’une majorité de la population avant la votation, se justifient-t-elle encore, dès lors que les Suisses ont clairement dit «oui» à des innovations permettant de converger vers la neutralité carbone en 2050? Qu'en pensent les Verts, la «branche politique» du climat?

«Les militants climatiques font ce qu’ils veulent»

«Je n’ai pas vraiment à répondre à cette question, les militants climatiques font ce qu’ils veulent», réagit le conseiller national Fabien Fivaz. L’écologiste neuchâtelois complète sa réponse: «J’estime que c’est dans le champ politique que le choses fonctionnent. La loi votée dimanche, de nature programmatique, doit maintenant être mise en œuvre.»

La Genevoise Delphine Klopfenstein Broggini affirme que «les actions des militants, pour peu qu’elles s’inscrivent dans un cadre pacifique, font partie du débat démocratique». La conseillère nationale poursuit:

«L’expression de la rue doit exister à côté de la voie institutionnelle que j’incarne avec mes collègues parlementaires. Les militants ont un mode opératoire qui leur appartient. Ce que nous, élus, partageons avec eux, c’est le constat que la crise climatique est là. Parlons davantage du fond que de la forme.» Delphine Klopfenstein Broggini

La cause du climat doit marcher sur ses deux jambes, l’institutionnelle et la révolutionnaire, comprend-on. Mais ce compagnonnage ne risque-t-il pas de porter préjudice aux Verts? Le baromètre électoral de mars de la SSR a en partie répondu à la question: les écologistes perdent 1,5% d’intentions de vote par rapport aux élections fédérales de 2019. Ce recul pourrait s’accentuer si les activistes climatiques, forts du soutien implicite des Verts, devaient persister dans ce que Delphine Klopfenstein appelle leur «mode opératoire».

Cette «part volatile» qui pourrait manquer aux Verts

Préjudice électoral? A voir, nuance le politologue René Knüsel.

«Les militants du climat parlent à la jeunesse, ils y engrangent des soutiens. Quant aux Verts, leur base électorale, environ 10% des votants, ne devrait pas être affectée par les coups d’éclat des activistes. Parmi les Verts prévaut quand même le sentiment que la loi climat votée dimanche est un succédané par rapport à la loi CO₂ rejetée en 2021. Le combat continue donc. En revanche, les voix provenant de la part volatile sensible à la cause climatique, environ 30% de l’électorat, pourraient à l’avenir manquer aux écologistes.» René Knüsel

En embuscade, les Verts’libéraux, 1,5% de voix en plus au baromètre de mars de la SSR, gain équivalant à la perte des Verts, font figure de bons élèves. La conseillère nationale vert’libérale vaudoise Céline Weber l'affirme:

«Notre parti condamne les actions des activistes, telles que celles de lundi matin dans la région de Zurich. Elles sont illégales et antidémocratiques» Céline Weber

«Ce n’est pas une façon d’agir, à terme, ça va se retourner contre nous, on nous met parfois dans le même panier que les Verts, constate la parlementaire vaudoise. Ça nous oblige à condamner d’autant plus les menées des activistes, à nous en distancier avec plus de force encore.»

Son camarade de parti, le conseiller national François Pointet, vaudois également, abonde:

«Attirer l’attention sur l’urgence climatique, c’est bien, c’est même nécessaire, mais on parle là de manifestations non autorisées qui cassent le pieds des gens, c’est contre-productif» François Pointet

Et si on enterrait un peu vite les Verts? La votation de dimanche leur donnera peut-être un coup de fouet, les «pots de colle» du bitume apparaissant comme un épiphénomène au regard du défi climatique. Deux lois sont en chantier, l’une sur l’approvisionnement en électricité, l’autre sur le CO₂. Une initiative des écologistes, intitulée «pour une transition rapide vers le solaire», est dans le pipe-line, si l’on ose dire. En octobre, les électeurs pourraient préférer l’original écolo à tout autre copie. Les prochains baromètres renseigneront à ce propos.