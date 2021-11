Où auront lieu les marchés de Noël en Suisse romande?

Nous ne sommes même pas en décembre que les marchés de Noël s'apprêtent déjà à ouvrir les festivités. Et en Suisse romande, les premiers débutent le 18 novembre. Et les autres?

Chantal Stäubli Suivez-moi

L'an dernier, la majorité des marchés de Noël ont été mis en veille en raison de la pandémie de coronavirus. Grâce à la vaccination, les éditions 2021 reviennent sous de meilleurs auspices. Sélection.

Bâle

Le marché de Noël de Bâle a récemment officialisé son rendez-vous de 2021. La ville fêtera Noël dès le 25 novembre jusqu'au 23 décembre sur la Barfüsserplatz et la Münsterplatz.

Marché de Noël de Bâle (BA). Image: keystone

Lieu : A la Barfüsserplatz et la Münsterplatz

: A la Barfüsserplatz et la Münsterplatz Dates: Du 25 novembre au 23 décembre 2021

Coppet (VD)

Organisé au Château de Coppet, le marché de Noël ayant lieu dans la région sera vraisemblablement le plus raffiné de Suisse romande. Les ateliers et expositions enchanteront petits et grands du 10 au 12 décembre.

Marché de Noël de Coppet (VD). Image: En savoir plus: ecc coppet

Lieu: Château de Coppet

Château de Coppet Dates: Du 10 au 12 décembre 2021

Fribourg

De nombreux marchés de Noël auront lieu dans le canton de Fribourg. Parmi ceux-ci, celui organisé à Bulle qui fait partie des plus longs. Du 1er au 5 décembre, la magie de l'Avent se vivra au cœur de 90 chalets installés dans la rue principale.

Marché de Noël de Bulle (FR). Image: lagruyère.ch

Lieu : A la Grande Rue de Bulle

: A la Grande Rue de Bulle Dates: Du 1er au 5 décembre 2021

Genève

A Genève, les deux derniers marchés de Noël avaient pris leurs quartiers au Parc des Bastions. Pour 2021, l'événement embrassera une nouvelle adresse: le Jardin Anglais. Les festivités y auront lieu pendant six semaines, du 18 novembre au 26 décembre.

Marché de Noël de Genève (GE). Image: keystone

Lieu : Jardin anglais

: Jardin anglais Dates: du 18 novembre au 26 décembre 2021

Saint-Ursanne (JU)

Plus de 100 exposants sont annoncés pour la nouvelle édition du marché de Noël du Jura, organisé à Saint-Ursanne. Dès le 4 décembre, le temps d'un week-end, l'événement célèbrera les produits régionaux pour redécouvrir les mets jurassiens.

Marché de noël du Jura (JU). Image: j3l.ch

Lieu : Saint-Ursanne, vieille ville

: Saint-Ursanne, vieille ville Dates: du 4 au 5 décembre 2021

La Chaux-de-Fonds

Dans les montagnes neuchâteloises, La Chaux-de-Fonds mettre en place son désormais fameux Super Marché de Noël. Il est, d'ailleurs, reconnu par la très sérieuse Neue Zürcher Zeitung, comme l’un des sept meilleurs marchés de Noël de Suisse. Ce pop-store qui accueillera artistes et artisans prendra ses quartiers dans les Anciens abattoirs de la ville.

source: QG, Nathan Lopez

Lieu: Les Anciens abattoirs, Rue du Commerce 122

Les Anciens abattoirs, Rue du Commerce 122 Dates: du 17 au 19 décembre 2021

Lausanne

A l'approche de Noël, la capitale olympique accueillera non seulement le Festival Lausanne Lumières, où des œuvres d'art lumineuses seront projetées sur les bâtiments, mais aussi le «Bô Noël», soit le marché de Noël de la région. Disponible du 18 novembre au 31 décembre, ce marché de Noël est ainsi celui qui durera le plus longtemps en Suisse romande.

Marché de Noël de Lausanne (VD). Image: keystone

Lieu : Rue Dr César-Roux

: Rue Dr César-Roux Dates: du 18 novembre au 31 décembre 2021

Montreux

Le marché de Noël de Montreux accueillera ses visiteurs à partir du 19 novembre. Outre les nombreuses cabanes en bois, le marché offrira de nombreuses attractions. Sans oublier les restaurants des chalets qui pourront également être visités.

Marché de Noël de Montreux (VD). Image: keystone

Lieu : Grand Rue 24

: Grand Rue 24 Dates: du 19 novembre au 24 décembre 2021

Morges

Le marché de Noël morgien s'annonce féérique. A l'instar de celui ayant lieu à Coppet, l'événement de fin d'année se célébrera également dans un château. Les festivités auront lieu du 1er au 5 décembre puis du 8 au 12 décembre 2021.

Marché de Noël de Morges (VD). Image: morges.ch

Lieu : Château de Morges

: Château de Morges Dates: Du 1er au 5 puis du 8 au 12 décembre 2021

Neuchâtel

La capitale neuchâteloise accueille généralement le plus grand marché couvert de Suisse romande d'artisans-créateurs. Celui-ci se déroule d'habitude sous une grande tente chauffée, au sein de la place du Port au bord du lac de Neuchâtel.

Mais cette année, en raison de la pandémie, le comité du club a décidé d'annuler l'événement. C'est la troisième fois consécutive.

Yverdon-les-Bains

Dès le mois de décembre, la Place Pestalozzi d’Yverdon-les-Bains et son château médiéval se pareront de lumière à l'occasion du marché de Noël de la ville. plusieurs stands proposeront des créations artisanales, ainsi que des mets de la région.

Marché de Noël d'Yverdon-les-Bains (VD) Image: yverdonlesbainsregion.ch

Lieu : Place Pestalozzi

: Place Pestalozzi Dates: Du 27 novembre au 24 décembre 2021

Adapté de l'allemand et complété par mndl.