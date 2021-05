Suisse

Listicle

Le label «Nutri-Score» expliqué en cinq points



Image: Keystone

Le label «Nutri-Score» expliqué en cinq points

Vous allez probablement le voir de plus en plus souvent sur l'emballage des aliments. La Suisse veut encourager l'utilisation du label «Nutri-Score». Mais de quoi s'agit-il?

C'est un petit rectangle apposé sur les emballages, qui permet de dire si un aliment est plus sain qu'un autre. Le label «Nutri-Score» est peu présent en Suisse. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) veut généraliser son usage.

Comment fonctionne -t-il?

Le «Nutri-Score» est un système d’étiquetage des aliments, qui attribue cinq lettres (A, B, C, D et E) et un code couleurs, du vert au rouge, en fonction de la qualité nutritionnelle de l'aliment. Une salade étiquetée en vert est plus saine qu'une salade étiquetée en jaune, par exemple.

Image: DPA

Une solution miracle ?

L'OSAV est très clair sur ce point: le «Nutri-Score» n'est pas une «évaluation absolue». Ce système a pour but de comparer des aliments similaires entre eux. Une pizza étiquetée en vert ne signifie pas qu’elle est plus saine qu'un yogourt étiqueté en rouge.

Ça vient d' où ?

Ce système a été développé par Santé publique France pour «faciliter la compréhension des informations nutritionnelles par les consommateurs», précise le site de l'agence. Le score est déterminé au moyen d'une formule validée scientifiquement. En France, il est utilisé depuis 2017.

Où en est-on en Suisse ?

Le «Nutri-Score» n'est pas encore largement utilisé en Suisse. Introduit depuis 2019, il n'est actuellement présent que sur quelque 1300 produits.

Et ailleurs dans le monde ?

Depuis le lancement du label, la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas et le Luxembourg ont recommandé son utilisation. L'Organisation mondiale de la santé a fait de même.

(asi)

Plus d'articles sur le thème «High-Tech» Facebook veut tout faire pour ressembler à Clubhouse Link zum Artikel Fuite de données Facebook: 3 raisons pour ne pas les prendre à la légère Link zum Artikel Gucci vend douze francs des baskets qui n'existent pas Link zum Artikel Un collectionneur de crypto-art nous explique son délire Link zum Artikel