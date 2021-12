Genève veut faciliter le dialogue entre Smood et ses livreurs

Le conflit social au sein de l'entreprise de livraison de repas Smood a éclaté il y a plus d'un mois. Le mouvement s'est aussi étendu à Genève où se trouve le siège de la société. Actuellement, direction et représentants du personnel ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un protocole de négociation .

Les mouvements de grève des livreurs Smood semblent avoir payé. Lundi, Le canton de Genève a annoncé vouloir faciliter le dialogue entre la direction de l'entreprise et les livreurs de la société, dont certains ont entamé des grèves dans plusieurs cantons romands pour améliorer leurs conditions de travail. Afin de favoriser une procédure de conciliation , le département de l'économie et de l'emploi (DEE) a saisi la Chambre des relations collectives de travail (CRCT).

GPA: «Jusqu'à l'adoption, l’enfant est dans une situation précaire»

La Gestation pour autrui (GPA) est interdite en Suisse. Des couples ne pouvant pas avoir d'enfants se rendent à l'étranger pour trouver une «mère de substitution». Mais, une fois de retour avec leurs enfants, ceux-ci sont discriminés à cause de la manière dont ils ont été conçus.

En Suisse, du point de vue de la loi, on entend par procréation médicalement assistée (PMA) «les méthodes permettant d’induire une grossesse en dehors de l’union naturelle de l’homme et de la femme, en particulier l’insémination, la fécondation in vitro avec transfert d’embryons et le transfert de gamètes». La Gestation pour autrui (GPA) est une forme de PMA dans laquelle une femme accepte de porter un enfant conçu au moyen d’une méthode de PMA, afin de le remettre définitivement à des tiers après l’accouchement. D'où le terme de «maternité de substitution».