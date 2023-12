Les baby-boomers sont particulièrement nombreux en dehors des villes. Image: Shutterstock/Watson

Où vivent les boomers? Et les millenials? La situation dans votre commune

Plusieurs groupes d'âge vivent en Suisse, mais leur répartition n'est pas homogène sur le territoire national. Notre carte interactive montre quelles générations vivent dans votre commune.

Ils cherchent un travail qui a du sens et veulent un salaire correct. C'est ainsi que les sondages décrivent les membres de la génération Z, soit les jeunes nés entre 1997 et 2012. On dit en revanche des baby-boomers (nés entre 1946 et 1964) qu'ils sont particulièrement assidus et fidèles à leur employeur.

Ces différences de comportement, certes stéréotypées, montrent un fait indéniable: la population est segmentée en plusieurs groupes, qu'on peut regrouper en un certain nombre de générations. Grâce aux données démographiques de l'Office fédéral de la statistique (OFS), il est possible de savoir comment elles se répartissent sur le territoire helvétique.

Les millennials vivent dans les villes, les boomers en montagne

Trois groupes de taille presque égale constituent actuellement la majorité de la population suisse: les millenials, la génération X et les baby-boomers. Chacune de ces catégories représente en gros un cinquième de la population.

La génération X est la plus nombreuse. Ces personnes, nées entre 1965 et 1980, constituent le groupe le plus représenté dans près de la moitié des communes suisses. Beaucoup de ces localités se trouvent à proximité des grandes villes du pays.

Les millenials, nés entre 1981 et 1996, sont le deuxième groupe le plus important du pays. Ils constituent la génération la plus représentée dans les grandes villes et les localités suburbaines.

En effet, trois millenials sur dix vivent dans l'une des six plus grandes villes de Suisse: Zurich, Genève, Bâle, Lausanne, Berne et Winterthur. Cette génération en plein dans la vie active habite donc principalement là où il y a du travail ainsi que des offres de consommation et de loisirs.

Et les boomers?

Les baby-boomers, soit les personnes nées entre 1946 et 1964, sont particulièrement nombreux en dehors des villes, surtout autour des régions alpines. Ils forment le groupe le plus important dans environ 40% des communes suisses.

Et s'ils sont si fortement représentés dans les régions rurales, c'est d'une part parce que beaucoup d'entre eux sont déjà à la retraite et n'ont donc plus besoin de se trouver à proximité de leur lieu de travail. D'autre part, le rêve d'une petite maison à la campagne était encore relativement réaliste pour eux.

Dans un rapport sur l'immobilier publié en 2022, Credit Suisse constatait que plus de 40% de tous les logements du pays appartiennent à des baby-boomers.

L'essor des zoomers

La génération Z, qui regroupe les personnes nées entre 1997 et 2012, est déjà la plus importante dans dix communes. A l'exception de Riemenstalden (SZ) et de Sorengo (TI), toutes sont situées en Suisse romande. Quatre d'entre elles se situent aux alentours de Lausanne, ce qui s'explique en partie par la forte densité d'étudiants à ces endroits.

Les communes romandes où les «zoomers» sont le groupe le plus nombreux sont:

Leysin (VD)

Ollon (VD)

Chavannes-près-Renens (VD)

Echandens (VD)

Ecublens (VD)

Saint-Sulpice (VD)

Vaux-sur-Morges (VD)

Rebévelier (BE)

Le retour des boomers dans les villes?

Un tournant s'annonce sur le marché du travail: selon les données de l'OFS, la «Gen Z» dépassera les baby-boomers l'année prochaine.

Même si plus de la moitié des baby-boomers ont déjà atteint l'âge de la retraite, la plus grosse vague de départs reste à venir. On prévoit une diminution de 15% de la main-d'œuvre au cours des sept prochaines années, lorsque même les plus jeunes baby-boomers auront l'âge pour arrêter de travailler.

Le vide énorme laissé par les boomers ne se ressentira pas uniquement au niveau économique. Il devrait également avoir des répercussions sur la répartition géographique des générations: beaucoup de boomers qui s'installaient il y a 30 ans à la campagne reviennent désormais en ville, écrit Patrick Schellenberger, économiste en chef du think tank Avenir Suisse, dans un cahier thématique du magazine Schweizer Monat.

Selon lui, les jeunes retraités aisés recherchent des opportunités de consommation, des infrastructures, du divertissement et surtout beaucoup de contact social. En déménageant en ville, ils évinceront les jeunes actifs, augmentant encore la pénurie de logements et les prix des loyers, prévoit l'économiste. Cette évolution ne se fera toutefois que lentement en raison de la bonne protection des locataires.

Les données démographiques des dix dernières années ne laissent pas (encore) entrevoir un retour en force des baby-boomers dans les centres urbains. C'est à Lugano et à Bienne que la part de cette génération a le plus grimpé, avec environ 1,5%. A Zurich, en revanche, elle a même légèrement diminué.

Reste à observer l'évolution dans les années à venir, lorsque la génération des retraités connaîtra une croissance plus forte que jamais.

Cet article est une adaptation d'un article de CH Media publié le 7 décembre 2023.



Texte: Rahel Künzler

Traduction: Valentine Zenker

Adaptation et graphiques: Alberto Silini