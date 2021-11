Loi Covid, soins infirmiers, justice: ce que disent les derniers sondages

Si les électeurs avaient dû se rendre aux urnes la semaine dernière, la loi Covid et l'initiative sur les soins infirmiers auraient été acceptées. C'est ce que montrent les deux derniers sondages réalisés pour la SSR et Tamedia.

Loi Covid ✅

68% de oui (sondage Tamedia)

(sondage Tamedia) 61% de oui (sondage SSR)

En ce qui concerne la loi Covid-19, les deux sondage montrent que la stabilité des opinions prévaut.

Seuls les électeurs de l'UDC rejettent la loi. Ils ne sont que 36% à l'accepter, selon le sondage de Tamedia, et 24% d'après celui mené par gfs.bern. Les générations représentent un autre clivage. Alors que dans les deux sondages, plus des trois quarts des plus de 65 ans sont favorables à la loi Covid-19, ils ne sont que la moitié chez les 18-34 ans.

Soins infirmiers ✅

72% de oui (sondage Tamedia)

(sondage Tamedia) 67% de oui (sondage SSR)

Dans les deux sondages, le soutien à l'initiative sur les soins infirmiers recule par rapport aux enquêtes précédentes menées en octobre. Elle devrait néanmoins être acceptée par le peuple.

Selon le sondage de Tamedia, les sympathisants et membres des principaux partis politiques sont favorables à l'initiative. Elle a cependant connu un recul parmi les sympathisants du PLR en perdant 9 points de pourcentage (55% de oui). Le dernier sondage de gfs.bern indique lui à l'inverse que 55% des électeurs de PLR refuseraient l'initiative.

Juges fédéraux ❌

37% de oui (sondage Tamedia)

(sondage Tamedia) 44% de oui (sondage SSR)

Le camp du oui à l'initiative «Désignation des juges fédéraux par tirage au sort» (initiative sur la justice) s'est lui affaibli en un mois dans les deux sondages.

La moitié des personnes interrogées par gfs.bern auraient rejeté l'initiative si la votation avait déjà eu lieu le 7 novembre. C'est 8 points de pourcentage supplémentaire par rapport au mois précédent. La part de oui est restée stable à 41% et 9% des personnes n'ont pas encore fait leur choix.

L'institut gfs.bern a sondé 23 997 votants entre le 3 et le 11 novembre. La marge d'erreur statistique est de +/-2.8 points de pourcentage. Le sondage en ligne pour Tamedia, a été réalisé les 11 et 12 novembre auprès de 12 558 personnes. Les réponses ont été pondérées en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques de manière à obtenir des résultats représentatifs. La marge d'erreur est de +/- 1.4 point de pourcentage.

Le taux de participation va jouer un rôle dans les résultats finaux. En effet, le pourcentage d'adhérents ou d'opposants à la loi diffère entre ceux qui votent régulièrement et ceux qui ne se rendent qu'occasionnellement aux urnes. Ces derniers seraient nettement plus sceptiques vis-à-vis de la loi Covid-19. (ats/asi)