Contacté sur un éventuel retrait du texte, l'UDC zurichois Thomas Matter, coprésident de l'initiative, préfère ne pas s'avancer. Certains élus voient dans cette démarche un moyen pour Albert Rösti de jouer sur les deux tableaux. En proposant une diminution de la redevance, il montre qu'il a entendu ceux qui la jugent trop élevée. Mais en refusant d'aller plus bas que 300 francs, il laisse une chance à une initiative dont il a été l'un des membres du comité. (vz/ats)

L'annonce devrait tomber mi-novembre, indiquent Le Matin Dimanche et la NZZ am Sonntag, qui se basent sur plusieurs sources. Le projet du ministre de la Communication fait office d'alternative à l'initiative populaire «200 francs, ça suffit» sur laquelle le parlement devra prochainement se prononcer.

Le conseiller fédéral UDC Albert Rösti veut faire passer la redevance de 335 à 300 francs par an, selon Le Matin Dimanche.

