La RTS porte plainte suite à des menaces à Fribourg et Lausanne

La RTS a décidé de déposer plainte, ce lundi matin, suite à des menaces placardées à l'extérieur des locaux fribourgeois de l'entreprise publique. Par ailleurs, watson a appris que des lettres anonymes contenant de la poudre et ayant fait l'objet de signalements à la police ont été envoyées ces dernières semaines à son antenne lausannoise.

Ce lundi matin, la RTS a décidé de porter plainte pour menaces de mort, a appris watson. Cette démarche fait suite au collage, samedi, à l’extérieur des locaux fribourgeois de l’entreprise publique, d’une affichette parlant d’«égorger les violeurs», comme l’a révélé La Liberté.