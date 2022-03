«Lors d’une première audience, l’avocat de Versoix a demandé que Vigousse n’ait plus le droit à l’avenir de mentionner cette commune dans ses colonnes. On vous laisse mesurer l’énormité de cet acte de censure, qui reviendrait à faire comme si, soudain, une localité avait disparu de la carte! Le tribunal a rejeté cette demande. Lors d’une deuxième audience, Versoix est revenu à la charge en exigeant, cette fois, que Vigousse n’ait plus le droit de parler de la commune en des termes négatifs»

Vigousse