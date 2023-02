Le cœur du problème se trouverait au niveau de la base même du Dafalgan, le paracétamol. Image: flickr

Le prix des Dafalgan va très bientôt augmenter

Une hausse des coûts de production du médicament soignant les douleurs et la fièvre devrait prochainement survenir en Suisse. En cause, son lieu principal de production.

Inquiétudes du côté du médicament le plus prescrit en Suisse. Dimanche soir, le 19h30 de la RTS a révélé que le laboratoire français fabriquant le Dafalgan réorganisait la production de celui-ci. La firme USPA, filiale de l'entreprise pharmaceutique américaine BMS qui produit chaque année neuf millions de boîtes luttant contre les douleurs ou la fièvre destinées à la Suisse a annoncé des problèmes d'approvisionnement:

«Notre souci est de garantir la continuité d'approvisionnement. On va donc planifier notre production en fonction des stocks disponibles et de la demande dans les pays, de sorte à ne jamais être dans une situation de rupture de stock pour nous.» Laure Lechertier, directrice de l'accès aux marchés de USPA.

Solution: augmenter le prix

Le cœur du problème se trouverait au niveau de la base même du médicament, le paracétamol. Comme l'a indiqué la RTS, ce principe actif provient majoritairement des Etats-Unis et à moindre mesure de l'Inde et de la Chine. Or, l'actuelle inflation qui pèse sur l'Europe a remis en question la rentabilité des boîtes de Dafalgan. La RTS rappelle que la hausse du coût du paracétamol, des emballages et du transport a fait augmenter de 20% le prix d'un comprimé au cours des douze derniers mois.

Pour contrebalancer le problème, le prix du Dafalgan pourrait alors s'envoler prochainement. Ni le laboratoire ni les autorités n'ont précisé au journal télévisé si cette augmentation serait à la charge des patients ou des caisses maladie. (mndl)