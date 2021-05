Suisse

Météo

L'hiver a fait son petit retour en Suisse ce week-end



L'hiver a fait son petit retour en Suisse ce week-end

Il a fait froid et moche ce week-end et cela ne va pas s'améliorer ces prochains jours. Des températures plus clémentes ne sont pas attendues avant le week-end prochain.



L'hiver a montré le bout de son nez en Suisse dans la nuit de samedi à dimanche. Et oui, il arrive souvent que ce dernier ne nous lâche pas les baskets même en mai.



Le point sur la neige dimanche matin

17 cm de neige à Arosa (GR).

11 cm à Adelboden (BE).

4 à Andermatt (UR).

Un centimètre de neige a aussi recouvert les trottoirs à La Chaux-de-Fonds.

1 / 17 Retour de la neige en Suisse ce 2 mai source: sda / urs flueeler

Plus bas, imperméables et parapluies ont été de sortie ce week-end. Des précipitations ont été enregistrées dans toute la Suisse. Le début de semaine s'annonce, lui aussi, plutôt frisquet. Les météorologues avertissent d'un éventuel gel au sol. Le début du mois de mai est connu pour ses possibles gelées. Des températures plus clémentes ne sont pas attendues avant le week-end prochain. Et pour finir:

Attention jardiniers! Risque de gelée, planquez vos pousses: Le ciel va se dégager cette nuit et les températures vont fortement s'abaisser avec des gelées au sol. Une alerte de la Confédération de niveau 2 a été émise. Recommandations sur le comportement à adopter sur https://t.co/3PeTCbMZU7 #MétéoSuisse #alerteintemperies pic.twitter.com/G3eKEKf6ox — MétéoSuisse (@meteosuisse) May 2, 2021

(ats/jah)

World of Watson: gestes barrières Plus d'articles «Actu» Après la mort d'un gay, l'homophobie en question en Lettonie Link zum Artikel Vous ne payez pas la taxe TV? Préparez-vous aux poursuites! Link zum Artikel Une bousculade fait au moins 44 morts lors d'un pèlerinage en Israël Link zum Artikel Alors, Pierre Maudet va-t-il quitter la politique? Oui et non... Link zum Artikel