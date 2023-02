Yverdon-les-Bains en février 2018. A cette époque, un «Sudden Stratospheric Warming» a eu des répercussions sur le temps dans l'hémisphère nord. Il a fait très froid. photo: EPA/KEYSTONE

Voici pourquoi le mois de mars pourrait être glacial

Les températures sont exceptionnellement douces en ce moment. Mais au-dessus de l'Arctique, le vortex polaire semble s'être affaissé et cela pourrait nous valoir un mois de mars froid.

Les premières fleurs dressent leurs petites têtes vers le soleil radieux. Le pollen commence à tourbillonner. Les oiseaux chantent à nouveau de douces mélodies le matin. Bref, le printemps fais son arrivée alors que l'on est en mi-février.

Mais peut-être qu'un froid polaire glacial nous rattrapera bientôt, car le vortex polaire au-dessus de l'Arctique s'effondrerait. Et c'est pourquoi il pourrait y avoir un froid glacial dans les prochains jours et en mars peut-être.

C'est quoi le vortex polaire?

Chaque année, durant les mois d'hiver, une dépression d'altitude se forme à tour de rôle au-dessus des pôles, ce qui rend l'air extrêmement froid à haute altitude. Il s'ensuit la formation d'un corps d'air froid qui est fermé par un puissant courant-jet, le courant-jet polaire.

Le vortex polaire, explications 👇 image: NOAA

Le vortex n’est pas stable et se déforme parfois soudainement, notamment à cause de modifications de sa température. Les vents au-dessus de l'Arctique changent alors de direction et le fort vent polaire qui maintenait l'air en place laisse s'échapper l'air extrêmement froid vers le sud.

A quel moment il pourrait faire froid alors? Cela se produira si cet air se déplace verticalement en direction du bas et atteint le jet-stream dans la couche la plus basse de l'atmosphère, le temps pourrait alors devenir froid en Europe du Nord et pluvieux dans la région méditerranéenne.

Cela s'est produit par exemple lors de l'hiver 2012, exceptionnellement froid. Le mois de février 2012 a été le plus froid depuis 30 ans.

Il a fait vraiment froid en 2018, ici à Genève ... photo: EPA/KEYSTONE

... et ici aussi à Genève. photo: KEYSTONE

La dernière fois qu'un réchauffement stratosphérique soudain a eu un impact sur la météo de l'hémisphère nord, c'était en 2021: le centre des Etats-Unis a plongé dans un état de refroidissement historique et au moins 330 personnes sont mortes et l'infrastructure a subi des dommages d'un montant de plus de 27 milliards de dollars.

Et en 2023?

Retenons que les modèles s'accordent à dire que le tourbillon s'effondre. Mais il est difficile de prédire si cela aura des conséquences sur notre météo cette année également.

En effet, l'état actuel des connaissances ne permet pas de prévoir clairement si et comment l'air froid des couches supérieures de l'atmosphère pénètre dans les couches inférieures. «La dynamique tridimensionnelle du tourbillon est encore trop peu comprise», explique Domeisen dans le Tagesanzeiger.

Et de toute façon: «Plus le vortex polaire est perturbé longtemps, plus les effets sur notre météo sont retardés», a déclaré le météorologue américain Judah Cohen au Washington Post. Et s'il devait être perturbé jusqu'en mars, la hausse saisonnière des températures prendrait le pas sur le froid. Dans ce contexte et selon les statistiques sur un temps long, «nous ressentons le phénomène arctique deux fois sur trois», explique le journal alémanique.

Andrea Lang de l'Université d'Albany ajoute:

«Pour l'instant, les prévisions indiquent que l'impact immédiat de ce réchauffement soudain de la stratosphère sur notre météo sera minime»

En revanche, les prévisions météorologiques à court terme sont plus claires: aujourd'hui et demain, le soleil brille sur presque toute la Suisse et les températures restent printanières. A partir du milieu de la semaine, les températures diminueront, la nébulosité et la tendance aux précipitations augmenteront. (yam)