Suisse

Météo

Des orages ont balayé la Suisse romande, et ce n'est pas encore fini



La Suisse romande balayée par des violents orages, et ce n'est pas encore fini

Image: sda

Le week-end s'est terminé avec des violents orages en Suisse romande: en début de journée, la Confédération a émis une alerte de niveau 4 sur 4. Une seconde vague est attendue en soirée.

La Gruyère a été particulièrement touchée. Des rafales dépassant les 110 km/h ont été mesurées. Des grêlons estimés à plusieurs centimètres se sont abattus tandis que des précipitations de 20 litres par mètre carré en une demi-heure ont été enregistrées.

Les orages ont également balayé le versant nord des Alpes et l'Ajoie, ainsi que le canton de Berne, comme en atteste cette vidéo, tournée dans la région du Gantrisch:

«Les orages se sont produits dans une zone moins étendue que prévu», a indiqué Christophe Salamin, météorologue chez Météo Suisse. Mais ce n'est pas encore fini: une seconde vague d'orages, avec les mêmes caractéristiques, est attendue en début de soirée.

⛈⚠️Alerte orages : actuellement, il y a une accalmie sur notre canton. Par contre, il est fort probable que la situation se dégrade à nouveau plus tard dans la soirée. La Police cantonale vous recommande d'être vigilant🚓 — Police cant Fribourg (@PolCantFR) June 20, 2021

Comment se protéger

Les orages peuvent causer d'importants dommages aux infrastructures et peuvent être dangereux pour les personnes. Météo Suisse donne les conseils suivants pour se protéger:

Les abris les plus sûrs sont à l'intérieur des bâtiments et des voitures.

S'il faut affronter un orage en terrain découvert, il est recommandé d'éviter les plans d'eau, de trouver un creux de terrain, de se mettre en position accroupie et de ne toucher le sol qu'avec la pointe des pieds.

Les orages de ce dimanche font suite à une nuit tropicale: le mercure n'est pas descendu en dessous de 23,4°C à Vevey (VD) et de 23,1°C au Bouveret (VS). Les thermomètres ont indiqué respectivement 21,7°C à Altdorf (UR) et 22,1°C à Altenrhein (SG). (asi/ats)

Plus d'articles «Actu» Eric Zemmour se prépare à faire péter la présidentielle Link zum Artikel Sommet Biden-Poutine, Genève accusée d’oublier la liberté d’expression Link zum Artikel La Hongrie interdit de «promouvoir» l'homosexualité auprès des mineurs Link zum Artikel Israël bombarde la bande de Gaza en réponse à des ballons incendiaires Link zum Artikel