La Suisse vient de vivre son mois de septembre le plus chaud depuis toujours. Image: KEYSTONE

La Suisse a connu son mois de septembre le plus chaud

La Suisse n'en finit plus d'enregistrer des records de températures. Après un été extrêmement chaud, notre pays vient de vivre son mois de septembre le plus chaud depuis toujours.

Si vous avez l'impression que vous venez de vivre un mois de septembre décidément estival, c'est tout à fait le cas. C'est ce qu'affirme, ce vendredi, MétéoSuisse, données à l'appui: la Suisse a connu, de loin, son mois de septembre le plus chaud depuis le début des mesures, en 1864.

Concrètement, le mois a atteint une moyenne nationale de 14,2°C, soit 3,8°C de plus que la norme 1991-2020. Il s'agit d'un écart de température que MétéoSuisse n'hésite pas à qualifier d'«extrême». En trois autres occasions seulement la Suisse avait connu une telle différence par rapport aux normes saisonnières. Il s'agit de février 1990, de juin 2003 et d'avril 2007.

Le précédent record de chaleur pour un mois de septembre date de 1961, avec 13,3°C.

Plusieurs records de température

Le record de cette année est en particulier dû à une «période de chaleur extrême» qui s'est produite en début du mois, du 1er au 11 septembre plus précisément.

«La persistance d'un temps anticyclonique et ensoleillé a entraîné des conditions particulièrement chaudes» MétéoSuisse

Pendant cette période, des températures dépassant les 30°C étaient la norme. A titre d'exemple, 31,2°C ont été mesurés à Genève le 11 septembre, 31,7°C à Bâle et 31,0°C à Delémont.

A titre de comparaison, la norme pour un mois de septembre est de 23 à 24°C pour les températures maximales, nous expliquait récemment le météorologue Josué Gehring.

Toujours pendant cette vague de chaleur, plusieurs records de température ont été enregistrés dans de nombreuses stations de mesure réparties dans toute la Suisse. Cela a été le cas dans le Jura, en Valais, sur le Plateau, en Engadine et sur les sommets.

Par la suite, le temps est resté chaud avec le passage à un temps changeant porté par des vents d’ouest à sud-ouest. Plusieurs sites ont finalement mesuré la période sur 14 jours la plus chaude pour le mois de septembre.

Au Nord des Alpes, le mois de septembre a été l'un des plus ensoleillés depuis le début des mesures. «Du 1er au 11 septembre, des conditions anticycloniques persistantes ont apporté beaucoup de soleil sur toute la Suisse», explique MétéoSuisse. La période du 24 au 29 septembre a également été très ensoleillée.

Eté record en Suisse

Rappelons que, malgré des périodes pluvieuses, l'été 2023 a été le cinquième le plus chaud jamais enregistré en Suisse. Notre pays a notamment connu deux vagues caniculaires, dont la deuxième, très tardive, a eu lieu en août.

La chaleur a atteint son maximum le 24 août. Les températures maximales journalières ont atteint ou dépassé 35°C en de nombreux endroits, et localement 38 à plus de 39°C, comme cela a été le cas à Genève. 39,3°C ont été mesurés à Cointrin ce jour-là. Il s'agit de la température la plus élevée jamais enregistrée en août au Nord des Alpes et en Valais

Au niveau mondial, le mois d'août a été le plus chaud jamais mesuré depuis 1940, année à partir de laquelle commencent les données de Copernicus. (asi)