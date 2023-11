Un peu d'accalmie, après les crues historiques

Certains lacs et rivières se trouvent toujours en danger de crue marqué, comme ici à Genève. Keystone

En Suisse romande, la situation est progressivement revenue à la normale mercredi après-midi, même si le niveau d'alerte reste marqué et que des vents sont à prévoir.

De nombreux cours d'eau ont atteint mercredi des seuils critiques suite à des pluies abondantes, mais la décrue est en cours. Si les fortes précipitations ont entraîné des perturbations du trafic ainsi que des dégâts matériels, aucun blessé n'est à déplorer.

Certains lacs et rivières se trouvent toujours en danger de crue «marqué» (échelle de 3 sur 5) jusqu'à jeudi au moins. C'est notamment le cas de l'Arve à Genève, des lacs de Bienne et de Thoune ainsi que du Rhin dans la région de Bâle.

A Genève, la situation est progressivement revenue à la normale mercredi après-midi après que huit des cinq ponts qui enjambent l'Arve ont été fermés, entraînant d'importantes perturbations de la circulation. La rivière a connu une crue centennale avec un débit record de plus de 1000 m3 par seconde.

La Basse-Ville de Fribourg a aussi vécu dans la nuit de mardi à mercredi un épisode de grande crue d'une intensité rarement atteinte, selon les autorités. Plusieurs véhicules stationnés ont été endommagés et des caves inondées.

Glissements de terrain à Champéry

Au-delà du chef-lieu cantonal, une cinquantaine d'habitants de Charmey ont dû quitter temporairement leur logement durant la nuit suite au débordement de la Jogne. Le trafic ferroviaire entre Moudon (VD) et Ecublens-Rue (FR) a lui été rétabli mercredi à la mi-journée.

En Valais, des glissements de terrain ont provoqué des laves torrentielles à Champéry, faisant déborder le torrent le Nant de Gleux aux mêmes endroits que lors d'événements similaires en 2018. Des routes ont aussi été coupées en raison d'éboulements dans des vallées latérales et des interventions ont été menées suite à des inondations et des chutes d'arbres.

Dans le canton de Vaud, la décrue s'est amorcée mercredi à la mi-journée. En prévision des fortes pluies, les pompiers et différents services de secours avaient installé 230 mètres de barrages mobiles le long des berges de la Grande Eau à Aigle et de l'Orbe à Vallorbe.

Après l'accalmie, du vent

La tempête «Jasper», qui évoluait au niveau du Danemark, a apporté de fortes précipitations sur l'ensemble de la Suisse. Selon MétéoSuisse, il est tombé de 80 à 100 millimètres de pluie entre dimanche et mercredi sur une grande partie du versant nord des Alpes. Dans le Bas-Valais et les Alpes vaudoises, des quantités de 110 à 180 mm ont même été mesurées.

Les températures douces ont fait remonter la limite pluie-neige à 2000 mètres mardi matin dans les Alpes occidentales. La pluie, qui n'était donc pas stockée sous forme de neige, a gonflé les cours d'eau.

De mercredi à jeudi après-midi, un anticyclone apportera une accalmie temporaire et un temps généralement sec, indique MétéoSuisse. Jeudi soir, une dépression tempétueuse devrait balayer la Suisse. L'agence de météorologie a émis une pré-alerte de niveau 3 pour le nord des Alpes. Des vents de 70 à 100 km/h sont attendus en plaine et de 110 à 150 km/h sur le Jura et les Alpes. (ats/jch)