La Suisse se réveille sous la neige

Dans la nuit de vendredi à samedi, il a neigé jusqu'en plaine. (image d'illustration) Image: sda

Un front neigeux a traversé la Suisse dans la nuit de vendredi à samedi. Il a apporté de la neige jusqu'à basse altitude sur une grande partie du territoire, y compris en plaine.

Selon Meteonews, les températures avoisinant le 0 degré entraînent un risque de verglas sur les routes. En dessous de 500 mètres environ, la pluie est parfois aussi de la partie, indique SRF Meteo. Samedi matin, les chutes de neige devraient se poursuivre avant tout sur le versant nord des Alpes.

Le front neigeux était accompagné de vents tempétueux. Au Chasseral (JU), les rafales ont atteint 109 km/h, selon Meteonews. Le vent a également balayé le Säntis à 105 km/h et la Jungfraujoch à 98 km/h.

En montagne, il faut s'attendre à un fort vent d'ouest et de nord-ouest ce week-end. Selon SRF Meteo, le vent atteindra sa puissance maximum dans la nuit de samedi à dimanche avec des rafales à 140 km/h sur les sommets et en 60 et 100 km/h en plaine. (sda/ats)