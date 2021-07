Suisse

Météo

Météo: Attention «Ferdinand» débarque: orages violents et grêle attendus



«Ferdinand» débarque: orages violents et grêle attendus aujourd'hui

La Suisse devra à nouveau faire face aux orages vendredi. La Confédération a émis une alerte de niveau 3 sur 4 pour l'après-midi. Elle concerne tout le pays.

La nouvelle dépression qui s'apprête à sévir répond au doux nom de «Ferdinand». Elle nous amènera dans l'après-midi des averses et des orages généralisés, parfois violents, en provenance de l'ouest. De la grêle et des averses plus importantes sont attendues par endroits. Les orages devraient durer jusqu'à la nuit.

La dépression #Evert (nommée #Ferdinand en DE) se trouve actuellement au-dessus de la GB. On distingue bien son front froid qui s'étend actuellement du Pas-de-Calais à la Galice et qui va favoriser le développement d'orages cet après-midi en CH. https://t.co/MRasZC9Htx — MétéoSuisse (@meteosuisse) July 30, 2021

La Confédération a émis une alerte de niveau 3 sur 4 pour l'après-midi. Elle concerne tout le pays, excepté le Tessin et certaines régions des Grisons.

Selon les météorologues, la trajectoire exacte des orages est difficile à prévoir. Ces dernières semaines, les intempéries ont provoqué une forte hausse provisoire du niveau des lacs suisses. Certains ruisseaux et rivières ont également débordé de leur lit.

Les intempéries en Suisse 1 / 18 Les intempéries en Suisse source: sda / salvatore di nolfi

A ce jour, deux personnes sont décédées en raison des intempéries en Suisse. Plusieurs personnes ont été blessées, dont certaines gravement. Les dommages matériels s'élèvent eux à plusieurs centaines de millions de francs. (saj/ats)