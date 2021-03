Il va faire beau ce week-end (mais les choses vont se gâter à Pâques)

Snif, la neige est en voie de disparition dans toutes les Alpes

Sur les 50 dernières années, les flocons se sont raréfiés au nord et au sud de la chaîne de montagne, révèle la plus conséquente étude sur l'or blanc.

«A l'époque il y avait des mètres et des mètres de neige!», ce refrain on l'a entendu moult fois (pour peut que l'on ait grandi en altitude). Et bien c'est vrai. Pour la première fois une étude globale s'est penchée sur les précipitations neigeuses dans tous les pays alpins: Italie, Autriche, Slovénie, Allemagne, France et bien sûr, la Suisse:

Un triste constat qui se base sur les mesures effectuées par près de 2000 stations sur les chutes de neige. Parmi elles 800 effectuent ce travail …