Températures estivales à certains endroits de Suisse

Dès la première semaine d'octobre, des records de température ont été battus en Suisse . A Lucerne par exemple, 27 degrés ont été mesurés le 3 octobre, alors que le précédent record était de 26.6 degrés. Les stations de mesure de Wädenswil (ZH) et de Berne ont également enregistré de nouveaux plus hauts.

Dimanche et lundi, selon SRF Meteo, les températures maximales étaient attendues entre 22 et localement même 26 degrés, ce qui est nettement plus élevé que la moyenne à cette période de l'année . La norme d'octobre pour Berne est de 14 degrés, selon SRF Meteo. Au sud également, les températures atteignent 27 à 30 degrés en certains endroits, ce qui constitue un record pour la saison .

Plus de 60% Suisses favorables à une baisse de la redevance SSR

L'initiative de l'UDC «200 francs, ça suffit» visant notamment à réduire à cette somme la redevance pour la radio et la télévision séduit 61% des Suisses, révèle vendredi un sondage. Seuls 36% des personnes interrogées la rejettent, alors que 3% sont sans opinion.

Dans le détail, 44% des sondés disent «oui» à l'initiative et 17% «plutôt oui», selon l'enquête de Tamedia et 20 Minutes menée en collaboration avec l'institut LeeWas et diffusée vendredi par les journaux du groupe de presse Tamedia. En revanche, 23% d'entre elles y sont fermement opposées et 13% plutôt contre.