Dans le Jura bernois, violents orages et routes fermées



Violents orages, inondations et trains restreints dans l'Arc jurassien et à Zurich



De violents orages ont frappé à nouveau l'Arc jurassien, mais cette fois dans le canton de Berne a indiqué, mercredi soir, la police. Elle a reçu environ 700 annonces. Certains trains sont toujours annulés ce jeudi.

«Dans certains cas, les cours d'eau débordent de leur lit. Des routes ont été fermées, le trafic ferroviaire est restreint», précise la police. La région zurichoise est également touchée. Pour le détail des perturbations 👇.

Après le canton de Neuchâtel mardi, c'est au tour de la région voisine du Jura bernois d'être touchée par la tempête. Le village de Villeret, dans le Jura bernois, a été inondé mercredi soir:

Mais en plus de la pluie, le Jura bernois à fait face à un violent orage de grêle, à certains endroits les grêlons mesuraient trois à quatre centimètres, selon SRF météo. Il en est tant tombé que cette fin juin avait un air d'hiver:

MétéoSuisse a précisé sur Twitter que 64 millimètres de pluie ont été mesurés dans le Vallon de Saint-Imier (BE) en seulement une demi-heure, le total horaire dépassant les 80 millimètres.

Interruption du trafic ferroviaire

Les intempéries ont notamment interrompu l'ensemble du trafic ferroviaire mercredi soir et jusqu'à ce jeudi matin entre Sonceboz-Sombeval (BE) et La Chaux-de-Fonds (NE), ainsi que dans l'autre sens, en direction de Moutier (BE), a annoncé mercredi le service d'information des CFF. Les trains sont supprimés depuis 19h pour une durée indéterminée. Toutes les infos sur le site des CFF. Sur la ligne Moutier Soleure, la situation devait dans un premier temps être rétablie vers midi, mais les CFF ont fait état en fin de matinée de perturbations jusqu'à 16h30.

La ligne entre Moutier et Soleure a par ailleurs du être interrompue en raison d'un glissement de terrain, ont indiqué les CFF. La perturbation entre Olten (SO) et Berne, a pu en revanche être levée en fin de soirée.

Gare de l'aéroport de Zurich bloquée

D'autres régions de Suisse ont également été frappées par les mauvaises conditions météorologiques. A la suite d'abondantes précipitations, de l'eau s'est infiltrée en fin de soirée, dans la gare située sous l'aéroport de Zurich. Les voies ont été recouvertes de plusieurs centimètres d'eau, a indiqué jeudi matin Oli Dischoe, porte-parole des CFF. Le trafic grandes lignes a pu reprendre jeudi matin vers 8h30, mais les lignes S16, S2 subissent des retards ou des suppressions.

Les voyageurs doivent prévoir du temps supplémentaire pour se rendre à l'aéroport et prendre le tram ou le bus. Le trafic longue distance de Zurich vers Winterthur et la Suisse orientale est dévié. (avec ats)

